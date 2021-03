Males exógenos y también endógenos (3-0)

El Sevilla no jugará la final de la Copa del Rey en el Estadio de la Cartuja. Y no estará por una mezcla de todos, por los méritos del Barcelona, como punto uno, y también por los propios errores de los sevillistas tanto en el planteamiento de partida con la confección del once inicial como por el desarrollo del juego, sobre todo en la primera mitad y en esos últimos minutos del tiempo reglamentario. Si a esto se le suma que Ocampos desperdició un penalti con uno a cero y que Sánchez Martínez también apareció con la escoba para barrer hacia el más grande, como era previsible, pues ahí está el cóctel perfecto para que los blancos no hicieran bueno su dos a cero de la ida.

Se empieza por lo más previsible, que era la actuación de Sánchez Martínez, y se resalta que erró tanto a la hora de no mostrarle la segunda cartulina amarilla a Mingueza y sí, en cambio, a Fernando como en esa mano que no estimó punible de Lenglet cuando es el ejemplo perfecto de la jugada que han sancionado hasta ahora en el presente ejercicio... Pero, vaya, que no era nada que no se pudiera esperar y, por tanto, ya figuraba en el guion de esta película. Así que se obvia lo máximo posible y se pasa a diseccionar qué puso el Sevilla de su parte para privar a los suyos de la ilusión de una nueva final.

Evidentemente, surge un punto fundamental para ello y éste acaece en el minuto 73. Sánchez Martínez ha considerado derribo una entrada de Mingueza a Ocampos dentro del área y decreta el penalti con uno a cero en el marcador. Un gol hubiera supuesto la necesidad para el Barcelona de marcar tres más en esa recta final, pero el argentino, un consumado especialista, lanza esta vez con mucha inocencia, tanta que el balón ni siquiera es repelido por Ter Stegen para detenerlo, lo embolsa incluso para quedarse con él, lo que indica muy poco a favor del que ejecuta.

El Sevilla había desperdiciado la gran oportunidad para decantar hacia su lado estas semifinales coperas, algo que, por cierto, era casi milagroso que no hubiera sucedido muchísimo antes. Porque ahora aparece el principio de todo, que está en las decisiones de Lopetegui a la hora de poner un once inicial en el Camp Nou capacitado para pelearle la clasificación a un Barcelona que fue muchísimo mejor pero que tiene muchos defectos en estos tiempos.

Al entrenador del Sevilla le pesó, sin duda, el análisis del partido de Liga. En su afán por impedir que se pudiera repetir algo parecido a lo que deparó la cita del sábado, que fue una absoluta impotencia por parte de los suyos, sencillamente jugó a inventor del fútbol. Trató de remediar el control del Barcelona con dos puntas, aunque En-Nesyri hiciera de extremo izquierdo de partida, al colocar a De Jong y el marroquí de partida, así como Óliver Torres en la función de enlazarlo todo. El resto, con el refresco de Aleix Vidal y Acuña en los laterales, era muy parecido en la disposición táctica. Encima salía como titular Vaclík, aunque éste ya lo era por una lesión de Bono que no pudo ser más inoportuna, sobre todo después de ver el primer gol.

Lo que no tuvo nada que ver fue el desempeño de los nervionenses. El Barcelona se puso por delante en el minuto 12, con buena parte del equipo visitante mirando a Dembélé como ejecutaba una de sus especialidades, el disparo desde el borde del área, con absoluta comodidad. Pero lo peor no era eso, más digno de censura aún fue que ya en el minuto 5 Aleix Vidal salvara otra del francés, en el 6 un nuevo disparo arriba del primer goleador, después Busquets, otra vez Dembélé tras tocarla Koundé… No es el resumen de todo el primer tiempo, es sólo contabilizar las llegadas hasta que subió el uno a cero.

O Lopetegui no había encontrado respuesta en los suyos a tan estrafalario planteamiento o sencillamente se había equivocado de pleno a la hora de obsesionarse con los tres centrales utilizados por Ronald Koeman. El Sevilla que había construido el entrenador vasco era un verdadero muñeco de pim, pam, pum para Messi y compañía. Suerte que éste y los demás no estuvieron muy acertados en los remates para no llegar a hacer más daño.

Cómo sería la cosa que la solución le iba a llegar a Lopetegui cuando decidió variar los muñecos de sitio. En-Nesyri pasó a ejercer de delantero centro, Óliver Torres se fue al costado izquierdo y ¡De Jong se colocó de mediapunta! El Sevilla, aunque siguió sufriendo, respiró con algo más de alivio y al menos llegó al intermedio con una opción del delantero marroquí en la que amortiguó la pelota en lugar de rematarla.

Quedaba el alivio de que no podía ir a peor la cosa en el segundo periodo. Así fue, el Sevilla comenzó a sentirse algo más cómodo y ya no sufría tanto, aunque Jordi Alba pudo hacer el 2-0 en una espectacular volea (67’). Entonces ya habían entrado al campo Jesús Navas, por el lesionado Aleix Vidal, Rekik en el otro lateral y Rakitic para que todo fuera más coherente sin De Jong en la mediapunta.

Incluso Ocampos, en un cuarto cambio por un decepcionante Óliver Torres. Y fue el argentino el que pudo variar los acontecimientos al ser objeto de ese penalti que él mismo desaprovecharía con un disparo a las manos de Ter Stegen en la suerte que mejor domina. Se había esfumado la posibilidad de asegurar prácticamente la final, pero le Sevilla sí supo defenderse en esa fase.

Hasta que cuando ya lo tenía todo casi en su mano, Fernando veía la segunda amarilla y después Diego Carlos facilitaba la devolución de la pelota al área con todo el equipo descolocado. Piqué cabeceó perfecto sobre la hora y el cántaro de leche se hizo trizas. Con uno menos, el Sevilla encajó el tercero en la prórroga y tuvo arrestos para irse arriba, pero Sánchez Martínez no consideró conveniente pitar un segundo penalti, por muy claro que éste pareciera en el fútbol de la contemporaneidad. El resto fue un quiero y no puedo para un Sevilla que perdió por causas exógenas y, sobre todo, por las endógenas, por las que tienen que ver con sus propios errores tanto en el planteamiento como en la ejecución.