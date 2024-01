Marcao y Jesús Navas lamentan el penalti sobre Sow más que el de Lamela

Marcao atendió a los periodistas de Movistar tras el partido y en caliente midió bien sus palabras para no mostrar todo el enfado que tenía el Sevilla. Aun así, se manifestó claramente contra la actuación de Gil Manzano y de Hernández Hernández en el VAR. Y no sólo por la polémica final en el penalti que pitó el árbitro de campo y luego se rectificó tras ser llamado por su colega y revisarlo en la pantalla, sino por el que sufrió Sow en le minuto 46.

"Ha sido un partido difícil en el que pasaron muchas cosas. Nosotros estuvimos más concentrados, corriendo más y queriendo más, pero pasaron muchas cosas en el partido. Puedo estar varios meses fuera si hablo", dijo el central brasileño, mordiéndose la lengua.

Al ser inquirido por el periodista sobre la jugada de Llorente y Lamela... sino la de Nahuel Molina sobre Sow en el minuto 46... "No, no, la de Lamela está bien, pero ¿y la de Sow? No digo lo que pienso. Estoy triste y aburrido. Hay que pensar en lo que tenemos por delante en esta temporada complicada. Si jugamos como hoy vamos a ganar más partidos".

Además el central mostró sus "condolencias a la familia por la tragedia de los aficionados fallecidos".

En igual medida se expresó Jesús Navas también ante las cámaras de Movistar, tras expresar sus condolencias por los dos aficionados sevillistas fallecidos en accidente de tráfico cuando viajaban para ver el partido. "Primero dar el pésame a los familiares. Un día duro. Queríamos ofrecerles ese triunfo a todos los que han viajado. Hemos hecho un gran esfuerzo, pero tuvimos el partido con nuestras opciones", comenzó.

Inmediatamente se refirió a las dos jugadas polémicas: "En la última jugada creo que Pablo Barrios toca balón, pero en la primera jugada creo que tocan a Sow y que hay penalti", dijo, en consonancia con Marcao.

El capitán del Sevilla se quedó con lo positivo que vio en la derrota: "La actitud de hoy ha sido buena y es el camino a seguir, porque hemos tenido nuestras opciones".