Marco Rose: “Delaney es jugador del Borussia Dortmund”

Marco Rose, entrenador del Borussia Dortmund, no se resigna a perder para esta temporada al centrocampista danés Thomas Delaney, quien ya ha acordado un contrato por tres temporadas con el Sevilla. “¿Thomas Delaney? Es jugador del Borussia Dortmund. Por lo general, no nos gusta hablar sobre los rumores, pero en este caso puedo decir que aún no se me ha informado (sobre el posible traspaso)”, ha comentado el preparador.

Sin embargo, medios daneses como el Canal TV 2 Sport afirmaban ayer domingo que el acuerdo entre el Sevilla y el Borussia Dortmund para el traspaso del centrocampista es un hecho por una cifra en torno a los 5 millones de euros.

Delaney, que este mes de septiembre cumple 30 años, tiene una buena ficha en Dortmund, donde le queda un año de contrato pendiente, de ahí que el club alemán haya accedido a su venta este verano. El mediocampista danés ha jugado con el Borussia Dortmund 87 encuentros. Aterrizó en Westfalenstadion en el verano de 2018 procedente del Werder Bremen por 20 millones de euros. En estas tres temporadas ha realizado cuatro goles, ha dado 11 asistencias y ha visto 21 tarjetas amarillas. Curiosamente, pese a desenvolverse en una posición comprometida como es la de mediocampista, nunca ha sido expulsado.

El mediocampista puede jugar de 6 o de 8, es decir, que puede jugar en el esquema de Lopetegui tanto en el rol de Fernando como en el de Joan Jordán o Rakitic. Futbolista zurdo, tiene calidad técnica para conducir y mantener la pelota y capacidad de romper líneas con conducciones o con pases adelantados, gracias a su buena visión de juego. Ha jugado 60 partidos con la selección absoluta danesa, desde su debut en 2013.