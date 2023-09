Mariano y su elección del Sevilla: "Desde pequeño seguía a Kanouté y Luis Fabiano"

Mariano y Soumaré ya se han ejercitado en la ciudad deportiva este domingo mientras el Sevilla viajaba hasta Madrid para la disputa del partido con el Atlético, que quedó finalmente aplazado por el temporal de lluvias torrenciales.

Después, tuvo tiempo para conversar con los medios del club sobre su elección, última hora, del Sevilla, desechando otras ofertas de clubes europeos -su vuelta al Lyon era una probabilidad- y otro español que le daban más dinero. ¿Por qué el Sevilla, por un sueldo bruto que apenas supera el millón de euros?

"Ha sido todo muy tenso pero con final feliz, porque estoy donde quería estar. Ha sido un mercado largo para mí, en el que buscaba una propuesta ambiciosa como la del Sevilla, que compite en lo más alto. Estoy súper contento de que se haya podido dar esta opción y que pueda estar aquí hoy. Ha sido un poco tarde, pero he estado entrenando igualmente y espero reincorporarme rápido. He trabajado con un entrenador personal, todos los días entrenando y esperando una llamada como ha ocurrido el último día, para ponerme a entrenar con el equipo", dijo.

El orgullo de llevar el dorsal de Kanouté

Sobre el Sevilla, al que dejó en la estacada con el acuerdo cerrado en 2018 para firmar por el Madrid, que ejerció su derecho de tanteo con el Lyon, dijo: "Es un equipo que siempre me ha gustado. Desde pequeño seguía a sus delanteros, como Kanouté y Luis Fabiano. Víctor me ha convencido y no me lo he pensado. Es un orgullo llevar el 12 de Kanouté, sé que lo dejó muy alto pero voy a intentar dar todo de mí para defenderlo. El Sevilla, aparte de como club, es un equipo que me encaja en estilo de juego, me gusta, y que permite competir en Champions League, Liga y Copa, optando a todo".

Sobre sus aspiraciones, prefirió hablar de forma grupal: "El objetivo un poco el colectivo, ayudar al equipo e intentar quedar lo más arriba en todas las competiciones y nada más. También me gustaría volver a sentirme futbolista, ser importante y volver a meter goles".

Aquel plantón en agosto de 2018

En los medios del club le recordaron el caso de su marcha al Madrid en agosto de 2018. "En aquel momento, hace ya cinco años, tomé esa decisión, pero hoy estoy aquí que es lo que quiero y estoy muy contento", dijo sin meterse en más berenjenales.

En un lustro de madridista ha jugado muy poco, ha sufrido una especie de ostracismo. Evidentemente, erró en su decisión: "A nivel de cabeza tienes que ser fuerte cuando no cuentas con tantos minutos, pero creo que ha ido bien y estoy con mucha ilusión aquí. Me lo tomo como una oportunidad súper importante, y tiene que ser un gran año en lo personal y en lo colectivo. Primero quiero ir paso a paso, entrenar con el equipo y verme. Luego en cuanto pueda, le dejaré caer al míster que quiero jugar lo antes posible".

¿Y qué le puede decir a la afición sevillista, dudosa de su fichaje? "A la afición le digo que voy a poner todo mi empeño en esta camiseta, que lo voy a dejar todo en el campo y que vamos a intentar llegar lo más arriba posible".