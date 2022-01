Martial: "Desde el primer día quería venir al Sevilla"

Anthony Martial, el segundo refuerzo del Sevilla en el mercado de invierno después de la llegada del mexicano Tecatito Corona, ha sido presentado oficialmente ante los medios de comunicación, un acto casi multitudinario que generó gran expectación por la dimensión del futbolista francés procedente del Manchester United, que accedió a la cesión del internacional galo hasta final de temporada.

El jugador de 26 años fue oficialmente anunciado este martes por la noche como jugador del Sevilla después de viajara a la capital andaluza, pasara el reconocimiento médico y firmara los contratos.

Acompañado del presidente, José Castro, y el director general deportivo, Monchi, Martial expresó la ilusión que para él significa llegar a la Liga española y a un club como el Sevilla, aunque esta vez los dirigentes no se sentaron en la mesa y estuvieron en primera fila.

El jugador, ayudado por un traductor, contestó en francés las preguntas de los periodistas. “Lo que me ha convencido es el contacto del director deportivo y con el entrenador, que me han demostrado que me querían aquí. Yo quería venir, quería jugar más y demostrar mi valía en un club como el Sevilla”, ha dicho Martial, que ha recordado que era un objetivo del Sevilla desde hace tiempo. “Nos conocemos desde hace mucho tiempo, ya me quería de antes. Cuando me ha llamado hemos entendido que queríamos trabajar juntos y buscar los objetivos que el equipo tiene. Desde el primer día quería venir al Sevilla. Y estoy feliz por estar aquí”, ha recordado.

Martial es consciente de que estará poco tiempo en Nervión, pero no descarta ampliar ese contrato. “Por el momento es para 5 meses, pero nunca sabemos lo que puede deparar el futuro”, precisó un futbolista que espera adaptarse rápido a su nuevo equipo. “En los últimos meses he entrenado mucho, espero poder entrenar rápido con mis compañeros; conectar con ellos para ayudarles a conseguir los objetivos en la liga y también en las Copas (Europa League)”.

El recibimiento del equipo. “Conozco muy bien a Lucas (Ocampos) y a Jules (Koundé) y espero poder ayudarles. Sé que me van a acoger todos muy bien. Llego a un gran club en España y el reto ahora es ayudar para el objetivo que tenemos todos. Hay muchos buenos jugadores, espero traer mi experiencia para ayudarles y que continuemos ganando”.

Luchar por LaLiga. “Estamos muy bien clasificados, estamos segundos. Los otros grandes clubes van a intentarlo también, pero tenemos que ser muy consistentes para seguir en esta línea”.

Su posición en el campo. “He hablado con el entrenador, pero lo importantes es que juegue, que ayude al equipo y que dé el máximo en lo que el míster quiere. Da igual si juego en la izquierda o en la delantera”.

Jugadores franceses en el club. “El Sevilla ha hecho evolucionar a muchos futbolistas y para eso he venido. Estoy muy contento de trabajar también con un gran entrenador”.

Un reto con Benzema. “Benzema es uno de los mejores del mundo, creo que podía haber ganado el Balón de Oro este año y estoy contento por estar en el mismo campeonato”.

Europa League. “Ganar la séptima es un gran objetivo y además la final es aquí. Vamos a hacer todo lo posible”.

¿Titular en Pamplona? “Estoy listo para jugar. Entrené mucho para estar preparado. Si el míster quiere que juegue, puedo hacerlo ya. El objetivo es jugar, ayudar el equipo, pasarlo bien en el campo, hacer goles, dar asistencias. Ése es mi objetivo en estos meses”.