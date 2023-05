Mendilibar: "Todos los partidos importan; llega el Betis y hay que ganarle"

El fútbol no da tregua al Sevilla y cuando aún no ha acabado la fiesta por la clasificación para la final de la Europa League en Budapest aparece nada menos que un derbi, un partido especial para la ciudad y que ofrece muchos atractivos a un entrenador como José Luis Mendilibar que se estrena en un partido que en otras circunstancias paraliza la ciudad.

Los ecos del Sevilla-Juventus han parado un poco la fiebre de derbi, aunque conforme se acerque la hora el ambiente crecerá.

"Es mejor lo bueno que tenemos que lo malo en situaciones así. El estar bien mentalmente, el decir estoy fuerte, voy ganando… es mejor que una molestia. En estos partidos gente con molestias quiere jugar el partido e igual no es lo adecuado", ha comentado el entrenador sevillista.

Mendilibar no cree que el Betis tenga un estilo de juego muy marcado. Preguntado por si la manera de salir jugando del equipo de Pellegrini le beneficia al Sevilla, hizo varias matizaciones. "El Betis sabe jugar de distintas formas, no sólo saliendo desde atrás. También en directo y a partir de segundas jugadas y si se hace dueño del balón en campo contrario hace más daño. El entrenador del Betis es bastante inteligente y sabe qué es lo que se nos da peor. Por eso creo que va a haber variables durante el partido".

El de Zaldívar asegura que la afición sevillista no se conforma con lo que ya ha logrado el equipo. "Los andaluces sois bastante pasionales y aquí nadie regala nada, aquí nadie dice este partido no importa tanto... Sí importa, importa todo. Llega el Betis y hay que ganarle. Ellos están bien porque tienen una semana tranquila y nosotros estamos bien porque emocionalmente estamos bien. A ver qué es lo que más puede".

La típica pregunta al profesional que viene de fuera. ¿Sabe lo que significa un derbi? "Sé lo que es para vosotros, en cuanto pisas Sevilla te dicen que es lo más importante, pero con todo y con eso yo no voy a variar lo que he hecho hasta ahora. Es diferente en la distancia. Es especial porque hay una rivalidad muy grande. En otros sitios hay dos equipos pero normalmente hay uno que domina. Pero creo que os lleváis mejor de lo que se palpa desde fuera. Al final sois familia y no podéis estar todo el año a hostia limpia".

El entrenador vizcaíno también fue preguntado por Joaquin, que disputará su último derbi. "Tiene un mérito de la leche. Encima no está pinchao, sino que ha hecho cosas muy buenas".

Los elogios a su figura tampoco distraen a Mendilibar. "Llevo dos meses aquí y sé lo que hay. En cuanto perdamos dos partido esto cambia. No he nacido ayer, sé que pasan este tipo de cosas, igual te pueden bajar. Eso de las estatuas... Normalmente son flor de un día. Cuando disfrutas de esto es cuando has terminado. Cuando estás de vacaciones y te paras a pensar".

El preparador vasco, que confirmó que En-Nesyri estará en la convocatoria, pero no si jugará de salida (no se ha entrenado este sábado) dio algunos detalles tácticos de lo que puede ser el derbi por el plan del rival. "Me gustaría que salieran jugando para poder apretarles, pero luego llegan y te la meten por los ojos. Hay que conocer al rival, saber lo que más o menos te pueden hacer, pero al final son once futbolistas con los posibles cambios. Lo normal es que no varíe mucho lo que vamos a hacer o lo que vayan hacer ellos".