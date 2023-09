El hastío de Mendilibar: "¿Qué estamos, en parvulitos? Va, otra pregunta"

Ya se lo toma a risa el hombre. La prensa joven que acude a las comparecencias de José Luis Mendilibar tiene la prisa propia de la edad. La impaciencia... y la perseverancia también en busca del titular. De nuevo la pregunta de la previa de Pamplona, como si el Sevilla hubiera sido goleado por el Osasuna. "Lo ha dicho usted, el fútbol no tiene memoria, ¿cree que de no ganar al Almería su puesto corre peligro?". El vizcaíno se rió. "Tú qué crees? Es que no pienso en esas cosas. Sé de dónde vienes (El Chiringuito TV) y que tienes que hacer esa pregunta", replicó con educación.

Sí perdió la paciencia, después de haber reconocido el problema de este año de tener menos remate, menos llegada, cuando fue preguntado por qué delantero le daba mejores sensaciones... "Ya lo hemos comentado antes, no te voy a contestar aquí quién me da mejores sensaciones. ¿Estamos en parvulitos o qué? Va, otra pregunta".

El valor y la tranquilidad de la experiencia

Sobre su presunta situación de inestabilidad, ya había contestado anteriormente de forma más detallada. ¿Está preocupado Mendilibar? "Yo no me preocupo por mí para nada. Tengo cierta edad, llevo mucho tiempo en el fútbol y sé cómo funcionan las cosas. Sé que tenemos que ganar para darle continuidad a esto, pero eso tampoco me mete más presión. Estoy tranquilo, tratando de hacer las cosas lo mejor que puedo e intentando poner a los jugadores que creo que están en mejor disposición. No es fácil, por tantos partidos y por el cansancio, pero estoy tranquilo. Sabemos que estamos en el Sevilla, que lleva muchos años acostumbrado a ganar cosas y nosotros no estamos ahora ganando. También venimos de ganar, empatar y empatar. No hemos perdido en tres partidos y a ver si lo hacemos bueno ganando mañana", dijo.

Sí quiso rechazar que se instaure el concepto de necesidad como acompañante de la rutina del equipo... "Si jugamos con esas sensaciones no es bueno para nadie. La necesidad de ganar y las ganas las tenemos, cada partido que jugamos tenemos que tratar de ganar, pero el resultado puede ser cualquiera. No es que tengamos la necesidad de ganar por estar como estamos. Queremos ganar este partido y si fuera contra otro rival, igual. Queremos hacerlo bien, acertar en la idea, en el equipo y en todo, y que los jugadores estén bien".

La única victoria, con la menor posesión

La rueda de impaciencia, el poco tacto en las preguntas, empieza a cansar al técnico vizcaíno, quien aun así dio explicaciones con argumentos cuando se le hicieron preguntas más coherentes y cocinadas, menos directas o crudas. ¿Cree que el Sevilla debe evolucionar hacia un juego más pausado, menos precipitado? "¿Qué es jugar pausado, qué es jugar tranquilo? ¿Dar más número de pases? ¿Jugar a dos por hora, dar diez pases en zona de nadie? Venimos de eso en teoría y pasó lo que pasó. No hay una fórmula que te diga cómo jugar menos precipitado. Creo que el único partido que hemos ganado, contra Las Palmas, hemos tenido menos posesión de balón, en los demás hemos tenido más", informó.

También se explayó al hablar de la menor llegada del Sevilla esta temporada con respecto a hace unos meses, cuando Mendilibar arribó a Nervión. "Con respecto al año pasado nos está faltando sobre todo remate, finalización. Y no quiero echárselo en cara sólo a los delanteros, atacamos y defendemos todos. Los goles los pueden meter los extremos, los delanteros, los mediapuntas, incluso los medios centro y los defensas cuando estamos haciendo estrategia. La diferencia ahora respecto a cuando llegamos, es que entonces de dos llegadas metíamos una y ahí marcábamos la diferencia. Nos está costando meter el primero. Somos menos agresivos. La temporada pasadas metimos muchos goles del contrario en propia puerta. Y eso quiere decir que metíamos muchos más balones dentro del área, y aunque no remataran nuestros jugadores había jugadores nuestros por allí porque si no el despeje del rival sería mejor. Y yo creo que nos pasa eso.

Las virtudes del Almería, aun como colista

Se paró también Mendilibar en el rival, al ser preguntado por él. "El Almería tiene muy buenas individualidades. Quizás todavía el míster es nuevo (Vicente Moreno) y no han empezado bien (último con dos puntos). Igual todavía están cogiendo conceptos y cuesta, pero son un equipo y un club que invierte en jugadores. Tienen buenas individualidades y cuando cojan lo que quiere su entrenador, lo harán bien. Espero que mañana estemos nosotros mañana mejor y podamos ganarles. Será diferente a lo de El Sadar. Quizá hoy como equipo no están como Osasuna, pero si tienes individualidades puedes coger la onda y hacer buen partido como grupo".

Un equipo más junto en Pamplona. Preguntado si había visto las líneas más unidas para defender en Pamplona, lo confirmó así: "Sí, en juego sí. Quizá nos pillaron en algún saque de banda, en alguna transición rápida por no haber estado bien ubicados. En juego no nos han hecho tanto daño,. Si en saques de banda, cambios de orientación... finalizan y son jugadas difíciles de defender. Parece que es la defensa, pero es de todos. En participación de equipo y jugadores estuvimos más cerca unos de otros y estuvimos mejor. Espero que estemos igual o mejor ante el Almería".

Óliver Torres, ausente en el entrenamiento. "Pidió el cambio, no tiene gran cosa, pero no llega para este partido, no sé si estará para el siguiente".

Mariano, sin fecha de vuelta, sin tanta gravedad. "No sé nada aún, cuando me digan que puede hacer cosas con el grupo es cuando cuento con el jugador. Está con el cuerpo médico y cdreo que no está tan mal como parecía".