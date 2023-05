Mendilibar sobre el caso Vinicius: "España no es un país racista"

No pudo sustraerse José Luis Mendilibar en su rueda de prensa sobre el Elche-Sevilla del gran asunto que está inquietando a toda la opinión pública, incluso más allá de la deportiva: el caso de Vinicius y los insultos racistas. Además, también habló de otro hecho execrable producido antes del derbi: la pancarta "Sevilla odia Nervión" con un muñeco colgado simulando la figura de Joan Jordán, que está siendo investigada por LaLiga.

En ambos casos, Mendilibar mostró su franqueza. "No es fácil arreglarlo". Y puso como ejemplo que el fútbol no es sino el reflejo de una sociedad que echa toda su mierda en las redes sociales. "Inventan algo bueno y la gente lo usa para el mal", dijo dolido.

Un problema global de difícil arreglo

"Lo de Vinicius y lo de la pancarta con ese jugador también...", dijo. "Gente para hacer el mal hay en todos lados. Creo que España como país no creo que sea ni racista ni nada por el estilo. El fútbol es como la sociedad, es un todo unido. Hay parte de la sociedad que piensa y dice eso, pero es la mínima parte, no creo que haya mucha gente y como país no creo que seamos racistas ni nada".

Ante la insistencia de los periodistas sobre este affaire, insistió en esa idea, viendo la dificultad de dar soluciones. "Hay que intentar arreglarlo, que no creo que sea fácil, porque en el fútbol opina todo el mundo y es todo una incógnita. La solución no la sé y no creo que sea fácil. Pero para nada pienso que España sea un país racista".

También se le sugirió la idea expresada por Xavi, técnico del Barcelona, sobre parar los partidos ante el primer insulto. "No sé lo que se puede hacer. Energúmenos hay en todos lados, y por un energúmeno no va a parar todo el mundo. Esto no es nuevo en el fútbol. Lo más triste para mí es que en un campo de fútbol un padre con un crío en un campo te haga gestos de todo tipo, qué va a aprender ese niño... No es fácil la solución".

El asunto de Joan Jordán

"No he hablado de eso y bastante tiene él con lo que tiene, primero con lo que tuvo y ahora que se recuerden cada dos por tres esas cosas. Pero todas las redes sociales la gente que entra es para decir cosas no buenas. Casi todos los inventos están para el bien de las personas y los usamos horribles, de plena. Fíjate las guarrerías que se dicen en las redes. ¿Y quién lo soluciona? Claro que hay que tratar de solucionarlo, pero no es fácil".