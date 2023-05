Mendilibar: "Si bajamos los brazos en un partido luego no es encender el interruptor"

José Luis Mendilibar ha desvelado cómo piensa seguir gestionando el tramo final tan apasionante de la temporada actual, sobre todo por la final de la Europa League, que copa toda la atención del sevillismo. Pero él no quiere que eso cale en el equipo, que debe seguir metido en la dinámica competitiva... por mucho que en la Liga ya se juegue poco el Sevilla.

"Tenemos que seguir compitiendo hasta ahora, porque si bajamos los brazos en uno o dos partidos, luego no es darle al interruptor, encender la luz y ya estamos", dijo de forma muy ilustrativa el entrenador vizcaíno. "Si bajamos los brazos luego cuesta mucho. Entonces, es trabajo mío, del entrenador que el jugador no se duerma, que el jugador le dé importancia a cada partido que vamos a jugar. Ahora es el Elche, y vamos a tratar de ganarlo sabiendo que ellos están bien ahora y sus últimos resultados han sido buenos".

Abundó mucho en esa premisa el entrenador del Sevilla, tener a todos metidos en la dinámica, no reservar de forma absoluta a los presuntos titulares en la final de la Europa League. "La idea mía es seguir como en los últimos partidos, habrá bastantes cambios con respecto al último partido, pero seguiremos la dinámica para mantenerlos a todos fuertes y bien para seguir compitiendo. Hay un partido, el sábado otro, después la final y luego quedaría otro más. Queremos disputar los partidos a tope y debemos hacer lo que estamos haciendo hasta ahora, cambiar jugadores de una alineación para otra".

Rotar, rotar y rotar con la final en mente

Sí reconoció el técnico vizcaíno que la final está en mente, claro que está en mente, pero... "Jugarán en dos partidos antes de la final casi todos los jugadores que tenemos en la plantilla. Lo que no tenemos que hacer es cargar de minutos a nadie. Intentar que jueguen el tiempo justo para que no se sobrecarguen y que el día de la final estén bien. Y eso es en lo que vamos a hacer, competir pensando un poco en todo".

"Os ponéis a hacer alineaciones y no creo que falléis demasiado viendo lo que hago y lo que me conocéis hasta ahora", dijo a los periodistas, que le preguntaban sobre las posibilidades del once en Elche.

El estado de Jesús Navas y el derbi

El vizcaíno habló del derbi con mesura, no pudo disfrutarlo por el partido con la Juve. Y también dijo que Jesús Navas no tiene ningún problema. "Jesús está bien, tiene el rasguño de la patada, pero ha entrenado bien y sin ningún problema. El derbi no lo he vivido tan de lleno porque ha sido una semana rara, de semifinal de vuelta de la UEFA, los primeros cuatro días sólo estuvimos centrados en eso, y después ha sido más la clasificación, el viaje, no sé qué... Yo por lo menos no lo he vivido como decís todo en Sevilla que es un partido especial. En el campo sí se vivió un poco más especial que cualquier otro partido de Liga, pero la previa ha sido llevadera para mí porque tampoco he visto nada raro".

El estado de Óliver Torres y Joan Jordán

Óliver Torres anunció que no tenía una lesión muscular grave. Mendilibar fue más cauto. Joan Jordán ya se ejercita en el césped, pero... "Mientras queden partidos hay posibilidad de todo. Óliver tiene ese pequeño problema, no es demasiado, pero tenemos que cuidarlo. Veremos si viene a Elche o no, tenemos que hablar con él y con los médicos. Joan va mejor, no sé si estará en algún momento. Pero para ayudarnos tiene que empezar a entrenar con nosotros. Que esté en el verde con el readaptador está bien para él, para nosotros no. Cuando llegue el momento lo comentaremos".

El Elche, descendido y en gran estado de forma

Por último, habló de los buenos resultados y el buen juego que ha logrado el Elche en los últimos encuentros, pese a que lleva varias jornadas descendido ya a Segunda División. "Antes también jugaban bien, pero no han ganado y no se ponían por delante. Ahora se ponen por delante, con el Getafe se pusieron por detrás y empataron y pudieron ganar. Los puntos no dicen sobre el juego que han hecho. Si vamos pensando que vamos a ganar porque van últimos, los resultados de las últimas semanas nos dicen que no es así. Están demostrando partido a partido que lo están haciendo bien. Que un equipo que siga compitiendo como está compitiendo estando descendido desde hace bastante... hay que darle su valor".