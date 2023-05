Joan Jordán supera su lesión y Jesús Navas se ejercita con la sonrisa recuperada

El Sevilla ha vuelto a los entrenamientos en la ciudad deportiva en la resaca del derbi disputado en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El equipo de José Luis Mendilibar no tiene ni tiempo para lamerse las heridas que ha podido dejar el partido ante el Betis tras el empate a cero, un resultado corto para los merecimientos del Sevilla, que está ya menos preocupado por la entrada que sufrió Jesús Navas.

La principal novedad de la sesión matinal de este lunes ha sido la reincorporación al grupo de trabajo de Joan Jordán, que venía arrastrando molestias en el tendón de Aquiles. Y así lo ha destacado el propio club en las redes sociales.

¡Mirad quién está de vuelta a los terrenos de juego! 🔙8️⃣😍𝕁𝕠𝕒𝕟 𝕁𝕠𝕣𝕕á𝕟 😍 pic.twitter.com/ReefrHwc30 — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) May 22, 2023

Lleva sin jugar Joan Jordán desde el 16 de abril, cuando el equipo de Mendilibar ganó en Valencia con el catalán en el once titular. Tres días antes, en Old Trafford, no jugó, al no estar convocado siquiera pues ya tenía algunas molestias. Se perdió así pues los cuatro partidos ante Manchester United y Juventus y los últimos seis de Liga.

La otra gran noticia fue la aparición de Jesús Navas en el campo de entrenamiento junto a sus compañeros. Todo quedó en un susto y el palaciego se ejercitó con la sonrisa en su rostro después del tremendo susto por la entrada de Miranda, que quedó en un feo gañafón en la espinilla de su pierna izquierda. El jugador bético se disculpó tras el partido.

Lógicamente, el capitán del Sevilla será tratado con mimo y puede que no juegue en Elche. También es improbable que lo haga Joan Jordán, después de estar más de un mes sin competir. Pero Mendilibar sí puede usarlo para gestionar y repartir mejor los esfuerzos en los cuatro partidos que quedan esta temporada: los tres de Liga (en Elche, ante el Madrid el sábado y en Anoeta para cerrar) y la final en Budapest el 31 de mayo.

Joan Jordán es posible que sea usado por Mendilibar para completar la convocatoria del equipo en Elche y ya podría tener minutos ante el Madrid. El vizcaíno sabe que tiene que ir ya con mucho tacto a la hora de cuidar a los dos hombres que están llamados a formar el eje de la medular ante la Roma dentro de nueve días: Fernando y Rakitic. Y Joan Jordán puede darles relevo en algún partido previo.