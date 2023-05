Y Kanouté cedió el testigo a Rakitic, el extranjero con más partidos del Sevilla

En el derbi de la temporada 22-23, Rakitic jugó su partido ducentésimo nonagésimo tercero (293) con la camiseta del Sevilla. Fue en Valladolid donde logró el récord de convertirse en el futbolista con más partidos oficiales como sevillista en la historia del club de Nervión, superando a Kanouté, que se quedó en 290. Luego jugó con la Juventus, el 292. Y antes del derbi Kanouté le entregó un cuadro con una camiseta cuyo dorsal marca ese hito: 291.

La visita de Kanouté a Sevilla con motivo del partido de máxima rivalidad, pues ante la Juventus no estuvo -sí presenció el partido en el palco otro mito, Davor Suker, que jugó 164 partidos como sevillista- fue aprovechado por el club de Nervión para que el mítico delantero franco-malí, uno de los goleadores históricos del Sevilla, una leyenda viva, le cediera el testigo.

"Fue increíble ver a Freddy después de mucho tiempo. Creo que todos sabemos lo que significa Freddy para todos nosotros, y más para los que hemos compartido el vestuario con él. Me ha alegrado muchísimo. Me podía esperar a otro cualquier ex compañero, pero no a Freddy. Darle las gracias a él por haber venido, darle las gracias al club por ese gran detalle. Y también dar las gracias a nuestra gente, nuestra afición por acompañarme en un día muy especial, muy bonito", dijo Rakitic en SFC TV.

❤️ 𝓟𝓾𝓻𝓸 𝓼𝓮𝓿𝓲𝓵𝓵𝓲𝓼𝓶𝓸.Kanouté 🤝 Rakitic pic.twitter.com/XlX9CXftjR — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) May 21, 2023

El futbolista nacido en Suiza y de ascendencia y nacionalidad croata habló de lo que sintió en ese momento previo al Sevilla-Betis, entre cánticos de la afición para ambos mitos blanquirrojos. "Todos saben lo que siento por el Sevilla Fútbol Club, por nuestra ciudad, por nuestra gente, y nunca me pude imaginar cuando llegué aquí hace un poco más de 12 años que llegaría a estos números y tener el momento que tuve con Freddy y con todos. Doy las gracias y ojalá que tenga muchos más momentos espectaculares que celebrar juntos".

De esta forma, Rakitic se confirma como el extranjero con más partidos oficiales en la historia del Sevilla, tras superar a Kanouté (290), y después de que dejara atrás también a Renato (286), Achúcarro (280) y Daniel Alves (249). Ellos son los cinco foráneos que más veces defendieron la camiseta blanquirroja, con el escudo de San Fernando, San Leandro y San Isidoro en el pecho.

Rakitic llega a esta cifra además quizá en su mejor momento desde su regreso al Sevilla en el verano de 2020. Su primera etapa comenzó en enero de 2011, cuando fue fichado por urgente necesidad en el mercado invernal junto a Medel. En 2014, después de levantar como capitán la tercera UEFA Europa League, ganada por el Sevilla de Unai Emery en el Juventus Stadium de Turín al Benfica, fue traspasado al Barcelona.

Ahora Rakitic, gracias a la mano de José Luis Mendilibar, está en un momento pletórico de forma. Lo demostró ante la Juventus. También ante el Betis. Y será titular, Dios mediante, en la séptima final de la UEFA Europa League ante la Roma el próximo 31 de mayo.