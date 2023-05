Sevillistas en busca de vuelos: no hay aviones suficientes para la final de Budapest

"Mi reino por un avión"... La famosa frase de Ricardo III pidiendo un caballo en la Guerra de las Dos Rosas (la blanca de York, la roja de Lancaster) tiene su trasunto en la aventura de cualquier aficionado del Sevilla que no encuentra modo de viajar a Budapest.

El Sevilla está tratando de negociar con mayoristas y agencias de viajes, para ampliar el cupo de plazas en vuelos chárter y después de un inicial acuerdo con una serie de agencias y de activar el bono de 200 euros para sus socios con asiento en el estadio, no así para los rojos y blancos. No está siendo sencillo, para nada.

El problema es la falta de aviones y la fuerte competencia de la afición de Roma, una ciudad más grande y con más renta per cápita que Sevilla. Ha habido casos de agencias minoristas que, con varios aviones alquilados a una compañía aérea, con las plazas de sus vuelos chárter ocupadas por sevillistas que ya tenían su entrada comprada, ha llegado una agencia romana y le ha birlado algún avión a última hora porque ha pagado más a la compañía aérea que los alquila. Así es la cruda realidad de un mercado en el que sólo manda el dinero y no los compromisos adquiridos.

Todo sucede en un contexto de la era del turismo low cost, en una sociedad en la que todos tenemos derechos a hacernos nuestro selfie en el Coliseo de Roma o ante el Parlamento de Budapest, sobre el Tíber o el Danubio. O hacer fotos panorámicas desde la Torre Eiffel o desde la Giralda, sobre el Sena o el Guadalquivir.

El exceso turístico, con su ración extra de despedidas de solteras y solteros, está afectando a esta final. Hace apenas tres años, había vuelos a Budapest por 300 euros. Ahora triplican el precio para el que encuentre una agencia que aún disponga de un avión.

Pero es que los aviones están en el aire, llenos de turistas que invaden Europa ajenos a lo que suceda el 31 de mayo en el Puskas Arena entre el Sevilla y la Roma.

Los vuelos chárter se están agotando o pasan de los 1.000 euros por persona. Hay mucha demanda y muy pocos aviones, en plena era del turismo low cost que copa muchísimos vuelos chárter y regulares baratos.

El lunes el Sevilla comenzó a enviar los códigos a los casi 20.000 socios que solicitaron una entrada para que puedan acceder a la página de registro de la UEFA, que es la que vende directamente las localidades. Y una vez conseguida la entrada muchos se están encontrando que no encuentran una forma de viajar que no cueste un ojo de la cara. De hecho, el Sevilla comunicó en la noche del lunes que de esos 20.000 inscritos apenas habían comprado su entrada 4.400...

Alguno recuerda la final de la última Supercopa de Europa entre el Bayern Múnich y el Sevilla hace menos de tres años. Aquella final, también en Budapest, fue justo después de la restricción de público en los estadios, ante el Bayern Múnich, en septiembre de 2020. Hubo vuelos por un tercio de lo que están costando ahora.

Algún aficionado también ha denunciado que una agencia que había sacado una oferta de unos 600 euros por billete en vuelo chárter para viajar en el día duplicó el precio poco después... Otros recuerdan que son las compañías aéreas las que suben el precio cuando se incrementa la demanda y se produce el efecto dominó con las agencias.

Así las cosas, podría darse el caso de que muchos sevillistas que tienen reservada su entrada, o incluso ya adquirida vía UEFA, no puedan encontrar la forma de viajar y se queden en tierra.

Algunos sevillistas también están optando por viajar a Málaga o Madrid para tomar un vuelo regular, pues en sus aeropuertos, con más tráfico y más destinos que el de Sevilla, sí hay línea directa con Budapest. Pero hasta éstos se están agotando y hay que buscar viajes con uno o dos transbordos, a la ida y a la vuelta...

Mi vuelo es Málaga-Londres - Bratislava. Ahí hay trenes baratitos a Budapest, llega a Bratislava a las 9 de la mañana y da tiempo de todo. Es una odisea pero he pagado 280 euros. No sé a qué precio estará ahora

Pero es que hasta para viajes desde otras capitales está empezando a haber problemas para encontrar vuelos ante la demanda.

Hay quien ha perseverado buscando fórmulas alternativas y demasiado laberínticas, porque tienen tiempo por delante y por detrás de la final... E incluso esboza una pequeña guía de viaje para conocer Budapest en dos días: la moneda, las costumbres, el carácter de la gente, el controvertido régimen político de Viktor Orbán...

Opción malaga - Praga directo día de antes y coche a Budapest. El vuelo no llega a 300 euros

Otros destacan los laberintos que están montando los aficionados sevillistas para acompañar a su equipo en Budapest en busca de su octavo título europeo, de su séptima UEFA Europa League.

Y hay quien está a punto de rendirse si no se ha rendido ya ante la imposibilidad de tomar un vuelo directo chárter y la de emplear tiempo y dinero en acertar con alternativas de vuelos regulares con varios transbordos...

Todo apunta a que me quedo sin final en Budapest.Me niego a donar un riñon sacar un charter y no voy a hacer rutas locas y rocambolescas. Y mira que me lo planteo!Estoy entre el corazón y la cabeza.Me da todo mucho coraje, estoy triste… y como yo se que hay much@s sevillistas