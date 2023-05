La odisea de viajar a Budapest con el Sevilla: vuelos carísimos y quejas de aficionados

Estar en la final de la UEFA Europa League acompañando al Sevilla se está convirtiendo en una odisea para muchos sevillistas. Las compañías aéreas y las agencias de viaje, al no haber vuelo directo entre la capital andaluza y la capital húngara, han visto la oportunidad de hacer su particular agosto. Y los vuelos chárter se están agotando o pasan de los 1.000 euros por persona.

Este mismo lunes, el Sevilla comenzó a enviar los códigos a los casi 20.000 socios que solicitaron una entrada para que puedan acceder a la página de registro de la UEFA, que es la que vende directamente las localidades. Y una vez conseguida la entrada muchos se están encontrando que no encuentran una forma de viajar que no cueste un ojo de la cara.

Por poner un ejemplo, la Federación de Peñas Sevillistas San Fernando ha sacado una oferta para viajar por 750 euros, precio para los peñistas, o 790 euros, para los no peñistas. A ese precio habría que descontarle los 200 euros que aporta el Sevilla exclusivamente a sus abonados con asiento, no a los socios rojos o blanco, por lo que el viaje para un peñista abonado se quedaría en 550. Este viaje es el mismo día 31 por la mañana para volver tras el partido.

Pero ese vuelo chárter tiene un límite de cupo, lógicamente, y los sevillistas están buscando otras alternativas y se están encontrando con precios que en la mayoría de los casos pasan de los 1.000 euros o incluso llegan ya, vista la demanda que hay, a los 1.500.

Algún aficionado también ha denunciado que una agencia que había sacado una oferta de unos 600 euros por billete en vuelo chárter para viajar en el día. Y que el cupo se agotó rápidamente o duplicó el precio poco después...

Va a ser graciosísimo verte a literalmente miles de personas con entradas (como yo), con ganas de ir y no poder por demandar 900 o 1000 euros por cabeza. Se va a encontrar solo el equipo y es lo que más pena me da. No se lo merece (y nosotros tampoco).