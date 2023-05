El Sevilla gestiona 900 plazas más para viajar a Budapest

El Sevilla sigue trabajando a destajo en la organización del desplazamiento masivo de la afición para vivir una nueva final de la Europa League. La séptima, esta vez en Budapest. Desde hace días el hincha busca vuelos y formas de llegar hasta la capital húngara para apoyar a su equipo. En total el club dispone de 15.000 entradas para la cita y el club lleva días con gestiones para facilitar el viaje al máximo número de personas.

En este sentido, consciente de los problemas de desplazamiento a Budapest para la final de la UEFA Europa League, el presidente, José Castro, intervino en Sevilla FC Radio para comentar importantes novedades al respecto: "La realidad es que hay pocos aviones haciendo vuelos chárter en la actualidad y eso encarece el producto e incrementa los problemas. Aún así, se han conseguido muchos más aviones de los esperados sabiendo la problemática que existe. Ya hemos gestionado más de 4.000 plazas de chárter, hoy mismo 900 de ellas, con precios similares o sólo un poco más altos que lo que se ofertaba en un principio. Ya hay seis aviones que salen el martes con capacidad para 1.925 personas y 15 el miércoles, con 2.467 plazas. Toda la organización trabaja a destajo para seguir consiguiendo más vuelos y los vamos a conseguir".

A pesar de las dificultades, en las últimas horas se ha dado un paso adelante muy importante: "Estamos no preocupados, preocupadísimos por la dificultad que están encontrando nuestros aficionados de no poder desplazarse por la falta de aviones y por los precios elevados. Llevamos tiempo trabajando en ello, conscientes de la complejidad del mercado, de la lejanía de Budapest y teniendo en cuenta que el mercado no lo controlamos nosotros. Es la ley de oferta y demanda y trabajamos desde un principio con las agencias, que son las encargadas de hacer esta labor. Como saben, hemos gestionado la bonificación de 200 euros a todos los socios abonados que viajen en chárter. Esto demuestra que tenemos una determinación por conseguir que haya los máximos aficionados sevillistas posibles en Budapest y que lo intentamos de todas las formas posibles".

Prueba de estos movimientos, Castro aseguró que se buscan "otras combinaciones con aviones que tenían operaciones comprometidas con otras ciudades, como Madrid". "Pueden salir de Sevilla y volar a Budapest. Pero de vuelta, por ejemplo, pueden no ir a Sevilla pero sí a Madrid, por lo que gestionaríamos la vuelta en AVE. Tenemos a personal del club incluso en la Feria de Turismo de Frácfort para gestionar más aviones. Vamos a seguir para encontrar más plazas y que sean a precios razonables, comprendiendo que este desplazamiento es caro, porque está lejos y hay pocos aviones, algo que no podemos ignorar".