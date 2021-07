Mercado de fichajes del Sevilla: creatividad, sí; trueques, no tanto

"Va a ser un mercado de mucha creatividad y paciencia. Éste es un mensaje subliminal para los sevillistas". Esta frase de Monchi, pronunciada a principios de junio en una de sus comparecencias públicas, viene al hilo de las imaginativas propuestas que, según algunos medios, podrían estar planteándose clubes interesados en futbolistas del Sevilla. El club de Nervión continúa esperando que fragüe una gran oferta, sustancial, de empaque, por su gran valor de mercado, Jules Koundé, una vez que el futbolista ha expresado su intención de dar otro paso deportivo y que el plan trazado por los responsables técnicos sevillistas necesita de dinero para acometerlo. Ha surgido en este estío de mercado varado la figura de los trueques. Pero en algunos casos estas presuntas propuestas rozan la imaginación calenturienta, más que la creatividad por la que abogaba el director general del Sevilla.

Son los casos de las tentativas de Tottenham Hotspur y Valencia por Koundé y Bryan Gil, dos de los más firmes valores deportivos del Sevilla. Valores deportivos y, como consecuencia, valores de mercado. Una cosa es que las cesiones con opción de compra den paso a algunos cambios de ficha y otra depauperar el valor de las grandes piezas que atesora la plantilla del Sevilla con permutas en las que es obvio el desequilibrio de los jugadores.

En el caso de Koundé, el futbolista ha dejado claro que quiere dar un salto deportivo hacia un club que "pueda fijarse como objetivo cada año ganar un trofeo en particular". No es el caso del Tottenham, ni muchísimo menos, a no ser que entre ese objetivo se cuente la Conference League. Las libras esterlinas no pueden paliar la necesidad de crecimiento deportivo de un futbolista internacional cuyo equipo está en la Champions y aspira a dar otro pasito. Mucho menos si ha habido tentativas por él de clubes verdaderamente poderosos, de Champions y con altos objetivos: desde el Chelsea al Manchester United. Si Koundé aceptó el verano pasado rechazar la oferta del Manchester City, campeón a la postre de la Premier y subcampeón de la Champions, no fue para terminar firmando por el Tottenham.

Pero hay más. La presunta propuesta, desvelada por el popular Gianluca di Marzio, contempla el pago de 30 millones de libras (35,16 millones de euros al cambio actual) más la ficha del central colombiano Davinson Sánchez, por el que pagaron los Spurs hace tres veranos, mucho antes de la crisis del Covid, 42 millones de euros al Ajax, pero que actualmente tiene una cotización, según algunas webs especializadas, de unos 30 millones de euros.

La suma de las cantidades daría unos 65 millones de euros, una cifra que no colmaría las expectativas tampoco del Sevilla. Pero es que, además, en el plan trazado hace tiempo del que habló Lopetegui este martes, el dinero de Koundé tenía que ser invertido en varios futbolistas, y según el criterio de Monchi y las necesidades de la plantilla, no según el antojo de los gestores del Tottenham...

En el caso del supuesto trueque de Guedes y Bryan Gil, el Valencia necesita rebajar su tope salarial. El portugués es de los más elevados y su padre ya protestó por la situación del club y la necesidad de su hijo de estar en un equipo en el que pueda desarrollar su talento. Y Bryan Gil tiene ahora una ficha baja... pero una enorme proyección deportiva. Su cláusula es de 50 millones y el Sevilla se la quiere subir, en una renovación complicada. Está lejos de los 30 millones porlos que el Valencia daría salida a una de sus estrellas. Tampoco salen las cuentas. Que el Sevilla se fijara en Guedes como opción no implica que dilapide a cambio a un valor de futuro como el del barbateño. Una cosa es la creatividad y otra la imaginación sin mesura...