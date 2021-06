Monchi pide calma: "Va a ser un mercado de mucha creatividad y paciencia"

Monchi va de evento en evento. El director general deportivo del Sevilla está respondiendo a múltiples solicitudes para dar su visión de distintos campos del fútbol y su industria. La semana pasada fue en Formex Vis1ón Football y en el VII Evento Impúlsame. Y esta semana ya ha estado presente en el Meeting InMov Sevilla, auspiciado por el propio club en el estadio, y en la Cámara de Comercio. Ahí, en una jornada de periodistas deportivos, pidió calma ante la falta de fichajes y advirtió: "Hay exceso de oferta de jugadores en el mercado".

Monchi participó en una jornada titulada El deporte andaluz en los tiempos del Covid, organizada por la Federación Andaluza de la Prensa Deportiva. Ahí repasó el rendimiento del Sevilla de Lopetegui y miró hacia el mercado con calma, sabiendo que será largo y despacioso.

"Hace dos años utilicé el símil de un cuadro, que maldita la hora en que lo hice, porque la gente me preguntaba por la calle cuánto le quedaba al cuadro", dijo entre risas. "Este va a ser un cuadro tranquilo, en el que las primeras pinceladas no van a ser mañana ni pasado. Algunos clubes estábamos un poco más armados, pero hay que tener paciencia porque hay un exceso de oferta en el mercado y hay que tener tranquilidad".

"Si abrimos un poquito el horizonte y la visión nos podemos considerar unos privilegiados en este contexto", dijo Monchi, pero dejó claro que el fútbol sin público va a empezar a tener repercusiones graves económicas en este mercado. "Que no haya público no es sólo no sacarse el abono o comprar una entrada. No iba a la tienda, no consumía en el estadio... Y luego esta la afectación indirecta, los patrocinadores, al tener más problemas económicos, desaparecen; los derechos de televisión también se han disminuido un poco... A todos nos ha afectado, a unos más y a otros menos. Pero posiblemente estemos ahora mismo en el inicio de la repercusión económica", explicó Monchi.

El director deportivo recordó que en la anterior campaña sólo se dejó de jugar un tercio del torneo... "La 19/20 se vio afectada en un tercio y en este año ha sido el 100% sin ese tipo de ingresos. Este mercado se va a notar porque hay problemas económicos en muchos clubes. España quizás sea de los países mejor preparados por el control económico de LaLiga, pero en Francia o Italia, donde los derechos televisivos han mantenido el fútbol, ha afectado más. Si los clubes grandes no invierten en los medianos ni los medianos en los pequeños, esto no gira. Va a ser un mercado de mucha creatividad y paciencia. Este es un mensaje subliminal para los sevillistas".

Eso sí, se mostró optimista en cuanto a la presencia de público en los estadios la próxima temporada: "Yo creo que con este avance tan grande con la vacuna, atisbo que en el inicio de la próxima temporada habrá público. No sé si 30% o 50%, pero LaLiga ya permite que en el presupuesto del año que viene, incluyamos hasta un 50% de lo ingresado en la 2018-19 por ticketing. En otros deportes se está permitiendo y en la Eurocopa también se hará. Vamos en ese camino".

El gran rendimiento físico del Sevilla

En otro campo paralelo, Monchi habló del rendimiento del Sevilla y del cuerpo técnico de Julen Lopetegui. Sobre todo quiso destacar las circunstancias tan especiales y que la plantilla terminara sin lesionados. "Hemos jugado 13 meses consecutivos con 15 días de descanso. Acabamos la Europa League el 21 de agosto y empezamos a competir de nuevo el 24 de septiembre. Si miras el balance de lesiones es el mejor de los últimos años. Todo el mundo se concienció y hay una cosa que me llama la atención, la capacidad para adaptarse a jugar sin público".

Ahí puso un ejemplo de cómo los futbolistas rechazaron entrenarse o hacer amistosos con sonido enlatado. "El 6 de junio jugamos un partidillo en el estadio y pusimos el sonido de los aficionados por megafonía. A los diez minutos los propios jugadores se dieron cuenta de que era mucho peor. Era algo artificial y poco a poco los futbolistas han sabido competir sin algo fundamental como es el público con la misma ilusión y la misma entrega que cuando jugaba con público".

A favor de la vacunación de los futbolistas

Hay un debate nacional sobre si es lógico vacunar a los futbolistas de la selección española. Unas selecciones lo han hecho, como Italia y Turquía. Otras no, y otras han dado libertad a sus futbolistas por si querían hacerlo. España lo hará antes del torneo y se ha abierto cierta polémica.

Preguntado por la vacunación de los deportistas, Monchi lo tiene claro: "Lo tienen que decidir los expertos, pero todos los deportistas de los Juegos Olímpicos van vacunados a Tokio. ¿Dónde se pone la frontera? Si a los jugadores de la selección de fútbol olímpica los van a vacunar... ¿por qué no a los de la Eurocopa? Pero también entiendo a alguien que tiene 38 años y está preocupado porque a él no lo vacunen. Es muy matizable".

El director general deportivo recordó que el fútbol ha sido "ejemplar durante la pandemia". "Yo tengo que defender al fútbol y cualquier equipo ha tenido que viajar en condiciones difíciles, con normativas y protocolos complicados, pero teníamos un compromiso con la sociedad porque de nosotros depende mucha gente".

Y en contra de la Superliga

Con el mundo del fútbol pendiente de qué sanción impondrá la UEFA a Real Madrid, Barcelona y Juventus, los rebeldes de la Superliga, Monchi volvió a expresarse en contra de ese engendro clasista. "Se necesita una redistribución de la riqueza. El equipo muy grande genera mucho y tiene que ganar más. El que genera menos, ganará menos, pero todos tenemos que ganar. Posiblemente la Superliga no ha tenido continuidad, pero nos va a hacer a todos reflexionar para buscar fórmulas democráticas y meritocráticas para acceder a esas grandes cantidades de dinero que entran en estos organismos. Además, permite que equipos modestos tengan más ingresos. Va a servir para reflexionar y estamos en ello".