Monchi: "El entorno a veces invita a la autocomplacencia, pero buscamos la excelencia"

Monchi dio otra ponencia, tras la del viernes, sobre su labor como líder en el VII Evento Impúlsame. Desde el Teatro de la Villa del Conocimiento, en Mairena del Alcor, fue entrevistado el sábado por el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, a la sazón mairenero, Ricardo Sánchez. Allí se explayó el director general deportivo del Sevilla sobre su gestión de grupos.

Monchi habló de la exigencia en la que se ha instalado un club como el Sevilla y el departamento de fútbol que dirige. "El nivel de exigencia es grande. Yo creo y lo digo muchas veces, posiblemente la persona más exigente conmigo mismo sea yo. Pero hay que medir bien ese nivel de exigencia, porque si te sobrepasa el siguiente paso es la frustración. Hay que ser capaz de medir los tiempos, las capacidades, las posibilidades y los objetivos".

El director general deportivo acudió a ejemplos cercanos: "Después de la final de la Europa League leía en Twitter a una persona que sigo que decía que antes del partido los dos equipos habían tenido el mismo objetivo antes del partido, pero tener un objetivo no te da el resultado, lo que te lo da es luchar por ese objetivo. Y eso es la exigencia, tener claro cuál es tu objetivo y poner los medios necesarios para obtenerlo".

También expuso cómo el Sevilla mantiene esa exigencia: "En el club en el que trabajo hemos sido muy exigentes, a pesar de que el entorno en algunos momentos nos llevaba a la autocomplacencia, todo lo contrario que la exigencia. Y hemos intentado siempre buscar la excelencia dentro de nuestros límites. Y eso nos ha llevado a conseguir logros inimaginables hace 20 años. El nivel de exigencia es importante, pero también los medios y los recursos son igual de importantes".

Subir la inversión con la Champions: "Para dar esos últimos pasos nos falta consolidar nuestros puestos de Champions, que son los que te producen ingresos. El fichaje más caro de la historia del Sevilla ha costado 23 millones de euros (Muriel, aunque Koundé puede superarlo con bonus por rendimiento). Te vas a Inglaterra y cualquier equipo de la Premier League, cualquiera ha comprado a uno por mas de 23. En Italia entre los 10, ídem. En Francia igual. Tenemos que dar ese pasito que nos permita traer jugadores de un nivel más grande para tener a una plantilla más equilibrada en la excelencia".

Otro asunto importante, el liderazgo: "Yo digo una frase que no es mía, el líder no tiene que crear seguidores, sino tiene que crear más líderes. Y es lo que trato de aplicar en mi equipo de trabajo, que es muy complejo. Están los profesionales, los futbolistas, el cuerpo técnico, que con sus inquietudes y peculiaridades es un grupo muy difícil de manejar; pero luego tengo otro grupo de gente que depende de ti, la dirección deportiva, el departamento de I+D, el departamento de optimización, que no son los futbolistas. Y yo intento transmitirles a ellos que cualquier decisión que tomen ellos será fundamental para el devenir de la sociedad".

¿Un buen jefe, un buen líder? "A veces tengo dudas de si soy un buen jefe. Soy un jefe, un líder muy cercano, pero porque fundamentalmente busco que ellos se consideren también líderes, personas capaces de tomar decisiones. Les digo, imaginaos que yo no vengo durante un mes a trabajar, y tenéis que planificar una semana de trabajo, una pretemporada, una jornada de partidos o una jornada de scouting… Hacedlo vosotros. Es bueno que cuando tú manejas un grupo les hagas sentir que los éxitos son de ellos y cuando las cosas no vienen bien el culpable eres tú. Así consigues que sigan avanzando y sigan tomando decisiones".

Transmitir y delegar responsabilidades: "En un mundo tan complejo como el fútbol, con la parcela del scouting, los ojeadores, los que ven a los futbolistas, si no le transmites al ojeador que cualquier decisión que él tome va a ser importante a la hora de comprar o vender a un jugador, puede llegar a la relajación. Para ello es importante transmitirle que cualquier información que me van a dar va a ser clave y fundamental para poder tomar una decisión".

La potencia de la autoestima: "Es clave. Si un jugador sale bien la responsabilidad es de mi scout; si sale regular es de los dos y si sale mal lo he hecho yo. Y eso va también con la parcela del futbolista, en intentar potencias los aciertos y no ocultar los errores, porque es bueno equivocarse, pero sí marcar el camino para corregir. Pongo un ejemplo que no es con el viento a favor".

El ejemplo de En-Nesyri: "Jugando nosotros la final de la Supercopa de Europa, en el último minuto En-Nesyri tuvo una ocasión de gol, Neuer la paró y en la prórroga perdimos la final. En ese momento hay dos caminos, cebarse en el error o intentar potencias la autoestima. Yo recuerdo cómo hablaba a pie de campo con Youssef y le decía, hoy has fallado un gol, pero en tu trayectoria nos darás muchos goles que serán importantes. Hoy, 5 de junio, En-Nesyri ha hecho 24 goles, es el jugador español que sus goles han significado más puntos y es la manera que tengo de entender yo el potenciar la autoestima: el error puede aparecer, pero hay que marcar el camino para que el profesional, el empleado, el subordinado, crezca en el error. En resumen, las cosas buenas las hacéis vosotros, las malas las hago yo".

Aquí tiene el enlace con la ponencia completa en el VII Evento Impúlsame.