Monchi: "Me reencarnaría en Bilardo"

La devoción que Monchi siente hacia Carlos Salvador Bilardo es conocida por todo el sevillismo. El ex guardameta pasó mucho tiempo al lado del técnico argentino cuando éste entrenó al Sevilla y le daba la titularidad a Juan Carlos Unzué y junto al Narigón aprendió a ver el fútbol y a sentirlo con pasión.

Así, pese a que el de San Fernando está en una época crítica en su trabajo por el volumen de operaciones que tiene que ir preparando en cada apertura del mercado, casi a diario participa en un encuentro digital, entrevista o conferencia sobre fútbol, lo que da para muchos mensajes, todos ellos interesantes.

El último ha sido sobre formación en una conferencia telemática en el Formex V1s1ón Football. Con la moderación desde el estadio de Los Cármenes ddel periodista Ricardo Sierra, el director general deportivo participó en una mesa redonda junto a Xavi Vilajoana, responsable del FC Barcelona B y del FC Barcelona Femenino.

En ella le preguntaron en quién relacionado con el fútbol se reencarnaría. "Yo sería Bilardo. Soy muy bilardista y es la persona que más me ha influido en el mundo del fútbol. No sería él porque él es único, pero sí me habría gustado estar desde mucho antes con él", dijo el isleño.

Monchi habló del retrato robot del futbolista más requerido hoy en el fútbol base: "Todos empezamos a buscar futbolistas completos. Saúl o Llorente, por hablar del campeón de Liga. Ese futbolista que sea excelente en muchos más aspectos. Pero luego vendrá un Pedri que te romperá todo: no es grande, no es fuerte y hace más kilómetros que nadie sin que le quiten el balón. Nosotros no tenemos un esquema tan cerrado, pero empezamos a pensar en perfiles de cada posición. Hemos creado un fútbol en el que el central que no mide más de 1,85 empieza a tener problemas, si el lateral no va y vuelve, igual. Empezamos a buscar perfiles, pero siempre habrá ese talento innato. Todos vamos buscando ese jugador todoterreno que no esté encasillado en un puesto. Jugadores como Frankie de Jong, por no hablar del Sevilla. Juega de todo y juega bien. A eso aspiramos". También se le preguntó por esa pérdida paulatina del fútbol de la calle: "Yo tenía un proyecto en Roma que no pude llevar a cabo y que aquí sería más complicado porque las instalaciones no son tan grandes. Era crear entornos en la ciudad deportiva en el que los chicos de la residencia pudieran potenciar la técnica con ejercicios que no tienen que ver con el fútbol. Yo aprendí a parar en el cemento del barrio y hasta 1993 no empecé a trabajar con un entrenador de porteros, con Dassaev junto a Unzué. Hemos olvidado que en la calle también se puede aprender a jugar al fútbol, sobre todo en esas edades en las que se puede dar más libertad y no encasillar tanto a los jugadores".

Por último, también habló de qué tipo de delantero busca. "No voy a decir que meta goles porque queda muy ridículo, pero a mí me gustan los delanteros que le dan continuidad al juego. Primero vería si participa en el juego en equipo. En el fútbol actual en el que todos los equipos se conocen tanto, tener el balón es un lujo. Tener un delantero que te dé espacio y tiempo para salir, jugando con el resto... Tenemos el concepto de delantero rematador, pero me gustan los que les dan aire y seguimiento al fútbol del equipo. Luego, lógicamente, que en el área vea posibilidades de remate, de finalizar".