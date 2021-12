Monchi, sobre Lopetegui: "No tengo que defenderlo, no es ni necesario"

El director deportivo general del Sevilla ha hecho un balance positivo del desarrollo de la Liga desde la perspectiva de su equipo, "por los muchos problemas que ha tenido el equipo". Monchi incluso ha usado cierta ironía al ser preguntado por qué es tan cuestionado por ciertos sectores el juego de Julen Lopetegui. "Hay cosas que no hay ni que defender, pero respeto a todo el mundo. No solo son los números, son los resultados... Lleva dos años y medio aquí y todo lo que ha conseguido. No tengo que defenderlo, no es ni necesario", ha comentado en una amplia entrevista en Radio Marca.

Monchi ve esas críticas inherentes al club, aunque desliza que en realidad la mayoría del sevillismo está tan satisfecho como él con la respuesta del equipo. "El nivel de exigencia del Sevilla hace que estemos siempre cuestionados. Yo me considero querido y cuando perdemos todos me dicen cosas. Creo que nos dejamos llevar por un porcentaje que no representa. Una encuesta de verdad diría que el 90% estaría satisfecho con la gestión de Julen. Es el segundo mejor Sevilla de la historia, que podemos batir récords...", dijo el gestor de San Fernando.

En cuanto a su balance, y tras el sufrido triunfo sobre el Athletic en San Mamés, mostró su satisfacción. "Hay que estar satisfecho en la Liga con el devenir, las sensaciones y la clasificación. Estamos dentro de los cuatro primeros, que es el objetivo de la sociedad. En un balance rápido de estas dieciséis jornadas es para estar contentos con el rendimiento de la plantilla. Está siendo una primera vuelta con muchos problemas y se ha respondido en momentos complicados", argumentó.

Frialdad ante el mercado

Otro asunto clave es la necesidad de acudir al mercado de enero, una vez que se ha mostrado convencido de que En-Nesyri recibirá el alta médica y será citado por Marruecos para la Copa de África, además de que las lesiones de Suso y Lamela son de larga duración. "Tenemos que ser fríos y meterlo todo en una coctelera y analizar. Ni digo que no va a venir nadie, ni digo que va a venir gente. Yo estoy trabajando con todo el mundo, con el entrenador codo con codo y con el consejo para que sepan cuál es mi idea, y por ahí hay un camino en el que tomar decisiones. No hay decisiones tomadas, hay que valorar muchas cosas y eso se verá cuando pare el campeonato. Yo estoy preparado para todo, para que venga uno, dos, tres...", dijo Monchi.

El director deportivo recordó que las cuentas han sufrido un importante menoscabo entre unas cosas y otras, sobre todo tras la eliminación de la Champions: "Habrá que sentarse y valorarlo todo. Hemos dejado de ingresar una cantidad importante pese a que las cuentas estén saneadas, evidentemente afecta el palo del miércoles. Fue deportivo y luego también económico. Visteis el presupuesto de la Junta y la pérdida repercute en las ganancias. Eso hay que meterlo en la coctelera del mercado. No quiero ser negativo, pero sí objetivo, que es mi papel. Tengo que transmitir frialdad, serenidad, tranquilidad y pedir confianza. Todo se hará buscando lo mejor para el club", explicó.

Renovaciones hechas o casi hechas

Otro asunto importante es el de las renovaciones de varios pilares importantes, como Ocampos, Diego Carlos, Joan Jordán, Fernando... El ex guardameta dio luz sobre cómo van las distintas negocionaciones, dentro de un panorama general de optimismo. "Ocampos y Diego Carlos están solucionados hace tiempo, aunque han estado en segundo plano por cosas estratégicas del club. Con Joan y con Fernando se está hablando, está avanzando y con buena sintonía. Hay otras que tenemos en mente. Nos gusta premiar y reconocer el rendimiento de los jugadores, pero con esos dos está abierto el asunto y soy positivo", remató sobre este asunto.