Monchi, seguro de que En-Nesyri será convocado para la Copa de África

Monchi se ha mostrado seguro y convencido de que Vahid Halilhodzic convocará a Youssef En-Nesyri para la próxima edición de la Copa Africana de Naciones 2022, la Copa de África en su tradicional calendario de enero. "No hay ninguna posibilidad de que no sea convocado. Se lo van a llevar y van a ver si está para jugar o no, pues hay 40 días y puede jugar las rondas finales. Seguro cien por cien. Yo haría lo mismo. No hay ninguna posibilidad de que no lo lleven convocado", ha explicado en Radio Marca.

"El club, para desgracia y descontento, vuestro no suele dar plazos y no los dimos con Youssef", dijo en referencia a las quejas de la prensa sobre el hermetismo en el asunto de las lesiones. "Eso lo decido yo y en ese momento decidí que no, al igual que con Lamela o Suso sí, porque esos plazos se podían alterar. El jugador está evolucionando bien y yo creo que va estar antes de lo que marcaban los plazos más negativos, pero después de lo que pensaba el seleccionador de Marruecos".

El director general deportivo entiende que en el actual contexto, Vahid Halilhodzic, que ironizó sobre los plazos que se filtraron desde Sevilla a la prensa y llegaron a Marruecos, cite al futbolista una vez que tenga el alta médica, que ya prevé próxima. Aunque insinuó el origen del cruce de declaraciones: "Las imágenes que vieron allí no eran imágenes fiables al cien por cien, porque antes de irse a Marruecos aquí se le sacó líquido del hematoma", matizó Monchi.

En este sentido, si es positivo que el futbolista no tenga una lesión grave de larga duración, es negativo que una vez esté recuperado se vaya un mes o más a la Copa de África: "A las selecciones lo que les pasa a los clubes les importa un pito. Entiendo que quieran a su mejor delantero para la Copa de África. El jugador, a partir de que lo puedan convocar, es jugador de Marruecos", aclaró.