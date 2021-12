Monchi: "El Dinamo de Zagreb tiene experiencia y jugadores como Orsic o Petkovic"

Monchi ha dado una somera valoración del cruce del Sevilla con el Dinamo de Zagreb en el play off de la Europa League, que se disputará entre el 17 y el 24 de febrero con la ida en el Ramón Sánchez-Pizjuán. "Es un clásico de competiciones europeas, un equipo que alterna su participaciones en Champions con la Europa League. La última vez que nos medimos fue en la Champions 16-17. Es un equipo con experiencia, de la liga croata, que viene de un grupo que no ha sido fácil, con el West Ham, Genk y Rapid de Viena. Tuvo que ganar el último partido en Londres y se lo ganó al West Ham", ha dicho en Radio Marca.

Según el director general deportivo del Sevilla, el Dinamo de Zagreb "tiene jugadores como Orsic (extremo izquierdo) o como Petkovic (delantero centro), que tienen experiencia y están reconocidos en el fútbol europeo". "Pero estamos hablando de un cruce que se va a jugar dentro de dos meses, con un mercado de fichajes por delante, con lo cual las conclusiones que podamos sacar hoy no sabemos si serán así. Hay muchas circunstancias que pueden influir", quiso matizar.

"Es un equipo con experiencia, acostumbrado a jugar en Europa al que no le va a resultar extraño jugar una eliminatoria con el Sevilla y que va a poner las cosas complicadas", añadio Monchi.

Sí ha reconocido el gestor isleño que el Sevilla ha evitado a los dos cocos del sorteo, aun relativizando esta circunstancia. "A priori, viendo el bombo, había cierta igualdad. Posiblemente los dos italianos, Lazio y Napoli, por el nombre que tienen ambos, eran los equipos a evitar, pero nunca se sabe".

El hecho de que se juegue la ida en Nervión sí cree que puede ser algo no tan positivo, aunque al haberse eliminado por la UEFA el valor doble de los goles fuera de casa en caso de igualdad, eso minimiza tener que jugar la vuelta a domicilio. "A mí como experiencia a elegir, siempre prefiero jugar el segundo partido al amparo de mi gente. Con el cambio de la normativa, que el gol fuera ya no valga doble, se cambia la vertiente, pero si me hubieran dado a elegir habría preferido la vuelta en Sevilla lógicamente".