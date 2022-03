Monchi, a Unzué: "Gracias por el ejemplo que nos das día a día"

Juan Carlos Unzué está viviendo una jornada de homenaje del fútbol, no sólo del Sevilla, durante el acto de entrega del XII Dorsal de Leyenda. El acto lo han abierto varios guardametas históricos, desde Lopetegui a Palop pasando por Zubizarreta. Y también Monchi, que fue su compañero durante siete temporadas.

El director general deportivo del Sevilla, con gotas de humor e ironía, le ha dedicado unas emotivas palabras recordando su pasado común en Nervión y, sobre todo, agradeciéndole el ejemplo que da con su lucha contra la ELA día a día.

"Por ahora, de los porteros que han salido, para mí el mejor soy yo. Es mi opinión", comenzó Monchi provocando las risas de un repleto antepalco del Ramón Sánchez-Pizjuán. "Después de lo que han dicho Julen y Andoni lo voy a tener complicado. Pero voy a contar una historia. Yo compartí con Juan Carlos siete años (de 1990 a 1997). Y tuve la oportunidad de crecer con él, porque yo quería ser Juan Carlos Unzué".

Monchi explicó aquella relación tan especial, en la que Unzué era el titular y el de San Fernando su suplente paciente. "Yo era un recién llegado del filial, él llegaba del Barcelona y era un espejo en el que mirarme. Yo bebo agua con gas porque me lo pegó Juan Carlos. Yo huelo a Farenheit porque es la colonia que usaba Juan Carlos. Si hay una foto de algún partido mío por ahí, que será difícil de encontrarlas, llevo unas botas Múnich que son las que llevaba Juan Carlos… Y los guantes igual".

"A mí que me confundiera con él, ahora es más difícil porque no tengo pelo, era un orgullo, y me servía como acicate para crecer, porque yo el esfuerzo que hacía, sin saber si iba a jugar, era asimilarme a él", continuó Monchi. "Y ahora quiero parecerme a él, porque nos estás dando un ejemplo de comportamiento, de enfocar la vida… Y en estos momentos que estamos viviendo de tantas preocupaciones, de tanta maldad, el ejemplo que nos da día a día nos tiene que servir. Así que gracias por lo que me enseñaste en el pasado y gracias por el ejemplo que nos estás dando día a día. Gracias, Juan Carlos".