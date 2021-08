Monchi, autocrítica y optimismo en la planificación del Sevilla

Una comparecencia de Monchi en pleno mercado de fichajes siempre provoca expectativas y en esta ocasión, dentro de un verano sin intervenciones después de cada presentación de un fichaje, no defraudó absolutamente a nadie. El director deportivo del Sevilla no eludió ningún tema, llegó a emocionarse cuando hablaba de las dificultades generadas por el Covid-19 y dejó incluso algunos mensajes crípticos dirigidas a otras personas de la entidad a lo largo de su alocución ante las preguntas del periodista del club Alberto Moreno.

Lo que más llamó la atención, en el global del asunto, fue la autocrítica del máximo factótum deportivo de este Sevilla que ha repetido dos veces en la cuarta posición del torneo liguero desde su retorno. "Me gustaría hacer una reflexión profunda sobre el mercado. Yo no estoy contento, no estoy satisfecho y no estoy de acuerdo conmigo mismo. No es la planificación que yo tenía en mente. Allá por el mes de junio nos sentamos para dibujar ese cuadro y es muy distinto al que tenemos hoy. No es la planificación que yo quería tener. Asumo mi responsabilidad, pero tengo algún atenuante. El mercado está bloqueado, todos los clubes están con exceso de plantilla y con la espada de Damocles del límite salarial. Intentando tirar de responsabilidad, se ha ralentizado mucho la planificación y no estamos a la altura. No estoy satisfecho, pero me toca no quedarme en lo negativo y estoy convencido de que en esta recta final le vamos a dar un acelerón, un cambio importante, que no sé si alcanzará el dibujo inicial, en los tiempos previstos, pero sabiendo que el 1 de septiembre la foto final sea lo más cercana a lo que teníamos en mente. Buscar culpables no soluciona nada, pero asumo mi responsabilidad. Hay un montón de recursos económicos que no se han podido hacer efectivos, pero quiero mirar hacia delante con un mensaje positivo".

Primer mensaje de Monchi sobre las entradas y sobre las salidas, sobre los que debían ser contratados y también los posibles traspasados, incluidos esos descartes que no han sido colocados aún con la excepción de Sergi Gómez al Espanyol. Después de esta autocrítica llegan las razones que busca Monchi para esos errores. "Todo lo que podía salir mal ha salido peor, pero digo lo que le he dicho al grupo, cuando las cosas vienen difíciles y complicadas hay dos posibilidades, la del avestruz, agachar la cabeza, o aplicar el término resiliente. Aprovechar todo para ser más fuerte y eso es lo que le pedí ayer al grupo. Intentar salir reforzados de una situación negativa".

Lógicamente, conviene conocer rápido la opinión de Lopetegui respecto a todo esto. "Julen está intranquilo, está preocupado, al mismo nivel que lo estoy yo. Hablamos continuamente y tenemos pareceres distintos, pero es bueno para el club. Partiendo de la base de que está preocupado e intranquilo, porque era partícipe de esa foto inicial, es consciente de que no estamos escatimando ningún tipo de esfuerzos. Nos ve y confía en nosotros, sabe de nuestra implicación y de nuestra capacidad".

Pero la relación de Monchi con Lopetegui no se ve resquebrajada en la parte profesional, ni mucho menos. "El míster siempre me tiene con las orejas tiesas y me hace motivarme para rebelarme y buscar las cosas que él quiere. Yo estoy contento y creo que él también lo está. Una cosa es el análisis interno y otra es lo que tenemos que transmitir al exterior. En mi caso hay otras actuaciones, pero lo primero es lo primero y es el Rayo", apunta el director deportivo.

Después de todo eso llega el mensaje más optimista. "Que vayamos con retraso no significa que hayamos cambiado nuestra hoja de ruta. Sigue siendo la misma, con los mismos nombres que teníamos pensado. Me gustaría una plantilla competitiva para que le dé al míster alternativas para afrontar las tres competiciones con las máximas garantías. Vamos a intentar incorporar jugadores en la línea que nosotros queremos. Hay dos puestos a reforzar sí o sí, que son los laterales. Salieron y tenemos que centrarnos más".

Ahí incluso Monchi hace referencia a Montiel, "al que seguimos y es verdad que queremos, pero no es la única alternativa interesante y no está tan hecho". Un apunte que se contradice con que hable tan abiertamente de él. No se conocía aún a la hora de la entrevista el nombre del sueco Augustinsson, el lateral izquierdo.

El concepto tabú es el límite salarial, "que nos ha afectado por primer año, pero son matemáticas puras y duras y soy un defensor de él. Lo que pasa es que cuando te toca te enfadas, pero tenemos que concluir que es bueno para el fútbol español y con Bryan hemos hecho una operación que nos ha dado mucho aire".

Bryan Gil, sale una clave del verano, y Monchi acepta su sorpresa al respecto. "La operación de Bryan Gil no estaba prevista en esa foto inicial, Julen pensaba que le iba a sacar mucho partido, pero el mercado ha virado hacia una situación así. Teníamos la espada de Damocles del límite salarial, pero a nivel económico ha sido una operación magnífica. Teníamos que hacerlo, el míster entiende que hay situaciones que tenemos que afrontarlas más allá de lo deportivo. Hemos hecho una buena operación en lo económico y ha venido un muy buen jugador, que tiene que recuperar su nivel".

Con todos estos análisis, Monchi tiene muy claro el objetivo de ser cuartos para estar por tercera vez consecutiva en la Liga de Campeones. "Va a ser más complicado, porque los rivales están creciendo. No podemos perder ese primer objetivo. Si lo conseguimos, será un récord, el Sevilla nunca se ha clasificado tres años seguidos para la Champions vía Liga. Que nadie tire las campanas al vuelo, ése es el objetivo y no nos vamos a dejar nada para conseguirlo. Ya veremos lo que depara la competición, pero ése es un objetivo extremadamente difícil y complicado. Tenemos un cuerpo técnico que es de los mejores del fútbol español. Llegamos a soñar, pero es que es así; si no, seríamos robots, pero eso pasó y ahora el objetivo ilusionante es el cuarto puesto, porque es extremadamente difícil", concluye Monchi su repaso global.