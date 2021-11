Monchi: "Al Betis lo veo muy bien, es uno de los mejores que he visto"

Entre Lille y Betis, Monchi. El director deportivo del Sevilla acudió a la televisión oficial del club para ejercer esa labor motivacional que complementa sus quehaceres en el despacho. Sabe que es un momento clave de la temporada. Sobre el duro revés con los franceses, fue claro: "Este equipo tiene derecho a equivocarse, no mucho porque la exigencia es muy grande, pero todos, jugadores y cuerpo técnico, tienen derecho y van a saber salir de ello".

Reconoció que fue "un gran palo". "Tras el partido, me quedé dos minutos en el palco intentando dibujar qué necesitaba el equipo de mí y mi papel era el de transmitir tranquilidad. El vestuario estaba muy tocado, a nivel de cuerpo técnico y de plantilla. Cuando se genera expectación y se confía en una noche mágica, una derrota genera más frustración".

"Estábamos dolidos también por cómo había pasado, más allá del mérito del Lille, el partido lo perdimos nosotros por la no buena lectura del partido. Los primeros 40 minutos lo tuvimos controlado, con menos carreras, idas y venidas, después del penalti quedaban 50 minutos pero el equipo se olvidó de la dinámica del partido. Y si hay un equipo con gente rápida para la ida y vuelta, es el Lille", prosiguió Monchi.

También percibió que los nervios llegaron muy pronto: "Corría el minuto 60, miraba el reloj y la sensación en el campo era de minuto 92. No gestionamos las sensaciones, el propio Julen lo reconoció y los jugadores también lo reconocieron en las redes, no fuimos capaces de seguir un plan que estaba magníficamente trazado, nos fuimos nosotros. A veces es bueno equivocarse para analizar el por qué y buscar soluciones".

Se acoge a lo positivo: "La derrota no es definitiva, y aunque el margen de error es nulo, cosas más dificiles ha hecho este equipo que ganar al Wolfsburgo y al Salzburgo fuera, loos antecedentes a medio y largo plazo sí animan a pensar que este equipo puede hacerlo. Hay que tener confianza en este grupo porque honestamente se lo ha ganado. Es más difícil que antes de recibir al Lille, pero no imposible".

Monchi afronta el derbi número 40 como director deportivo. “Soy supersticioso, pero no creo en la suerte, sino en el trabajo. Juego mucho con las corbatas, los calcetines, el camino parair al estadio, cosas absurdas que no sirven para nada. La corbata del martes era la misma que la de Osasuna... El mismo martes por la noche cuando salía a coger el coche ya me decía la gente que no pasaba nada y que había que mirar ya al derbi. A nadie se le olvida marcar esta fecha del derbi como una fecha importante. Como se vive aquí se vive en pocos sitios, en una afición y en otra, los sentimientos aún le ganan a los teléfonos móviles”.

Y siguió con su mensaje motivacional: “Daría mucho por estar en la bolsa que va a salir el viernes (con el reparto de las entradas para los sevillstas) para salir del Ramón Sánchez-Pizjuán. No puedo esconder mi parte de ser un hincha más, se me ve a leguas, no por un derbi, en Lille o Cornellá también sacaría todo lo que tengo dentro y que mi puesto no me permite... seguro que lo haré, mi final en el Sevilla es ser un aficionado más cuando deje de ser director deportivo, ya me he quitado mucho tiempo sobre todo a mi. Esto es un continuo sinvivir en cuanto a todo. hoy te levantas con la lesión de Jesús (Navas) pero hay diez problemas más que no salen”.

¿Y qué hará el domingo? “Me levantaré temprano, me iré a correr entre 10 y 12 kilómetros, no mucho, luego iré al gimnasio para quemar y luego me iré a la ciudad deportiva con el equipo y haré vida del equipo. Si se concentra, también estaré con ellos el sábado. Que los tiempos pasen lo antes posible... los derbis a las nueve de la noche deberían estar prohibidos. Entraré con el equipo en el césped y charlaré con ellos en el vestuario, allí me meto más porque el ambiente es más contrario, lógicamente”.

Reconoce que será un derbi muy competido: “Al Betis lo veo muy bien, hay que felicitar al cuerpo técnico y a mi amigo Antonio Cordón, han hecho un trabajo muy bueno. Han coincidido con tres años exitosos del Sevilla y no han perdido su hoja de ruta, han logrado una plantilla profunda y parece desde fuera que un buen vestuario, es uno de los Betis más completos y mejor estructurado, más compensado, que he visto”.Avisa de lo importante que es la mentalización: “El derbi del confinamiento, el 11 de junio, cuando salimos a calentar, se respiraba, se veía que lo íbamos a ganar. Y el último Betis-Sevilla del 1-1 fue al contrario, ellos habían tenido un brote y lesiones y se abrazaban, los gestos...”.

Con vistas a cumplir con los objetivos de la temporada, tiene claro qué debe mejorar el equipo: "Pediría más regularidad, es lo que da el poso suficiente para manejar ciertas situaciones, hemos tenido momentos buenos y otros menos buenos, hemos tenido atenuantes, pero no es el momento de sacarlos. Si tenemos más regularidad, podremos volver a la Champions y pasar de la fase de grupo de esta edición, se puede conseguir".