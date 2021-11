Montiel: "Es una final y estamos preparados mentalmente"

Gonzalo Montiel ha sido el encargado de preceder a Julen Lopetegui en la rueda de prensa oficial previa a la cita de Champions de este martes ante el Wolfsburgo. El lateral argentino, a sus 24 años, sabe que tiene por delante la ocasión que le brinda la baja de Jesús Navas. "Es un reto importante, el cual a mí me gusta, porque es un gran jugador. Trato de aprender de él, que tiene más experiencia", aseguró ante la prensa, a la que reconoció que "más que un partido, es una final".

Enfocado en el encuentro contra el Wolfsburgo, el argentino habló de final a las claras: "Es un partido importante, más que eso es una final. Nos estamos preparando para eso y estamos muy enfocados a lo que es mañana. Ojalá y Dios quiera que logremos los tres puntos".

Y advirtió de que este tipo de finales hay que afrontarlas con plena concentración y también con fuerza mental. Y lo dice uno que ha jugado, y ganado, la final de la Copa Libertadores más mediática de la historia, la que ganó River Plate a Boca Juniors en el Santiago Bernabéu: "Estos partidos se determinan en detalles y tenemos que estar preparados mental y físicamente para resolver situaciones. Ojalá hagamos un buen partido y obtengamos los tres puntos".

"Va a ser una final y estamos preparados mentalmente para eso", insistió Montiel. "Vamos a salir a ganar, a obtener los tres puntos. Va a ser el partido más importante (de la temporada). Ojalá salga el partido redondo y podamos ganar", reconoció sin esconder el bulto.

Sobre su crecimiento en el equipo de Julen Lopetegui, asumió que poco a poco soltando. "Me voy sintiendo con el correr de los partidos más cómodo, más suelto, en el derbi me sentí muy bien y con el partido con el Alavés también. Me voy soltando y espero seguir ayudando al equipo".