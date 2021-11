Lopetegui huye del concepto de final: "La palabra es ilusión"

Julen Lopetegui ha usado el concepto de ilusión como leit motiv de su comparecencia oficial ante el partido de este martes ante el Wolfsburgo. Ha sido su forma de aliviar de presión a su gente y también a una grada que debe ayudar. "El aliento de la afición va a ser definitivo, ojalá estemos a su altura", dijo.

Eso de final es como tabú para Lopetegui. "Evidentemente es un partido importante, un partido de Champions y yo la palabra que utilizaría es ilusión, ilusión por seguir en una competición que nos ha generado mucho trabajo la temporada pasada. Y queremos seguir vivos en esa situación. La ilusión es la que nos tiene que mover para superar a un buen rival, de los mejores equipos de la liga alemana".

Sin solución de continuidad, el entrenador del Sevilla desgranó los habituales elogios al rival, en este caso con una idea de juego algo distinta a la que tenía antes de la destitución de Van Bommel. "Es verdad que ha cambiado de entrenador, lleva muy buena dinámica con jugadores internacionales de mucho nivel, físicos, con una manera de jugar diferente a la que tenía con el anterior entrenador. Tenemos la sana intención de superarlos y para eso tenemos que hacer un gran partido, con la ilusión que nos genera esta competición. Y esa ilusión nos tiene que hacer superar todas las dificultades que tenemos para afrontar el partido, tanto por el rival por las situaciones que podemos tener".

Para dar fuerza a su leit motiv, Lopetegui recordó cuánto cuesta llegar a estas instancias competitivas, más allá de los avatares que el curso de la competición interpone en el camino. "Cuesta mucho clasificarse para la Champions y tenemos la ilusión de superar a un buen rival para mantener esa ilusión intacta. Todo el contexto no lo podemos controlar, ha habido un partido durísimo hace dos días, tenemos bajas, jugadores que no sabemos si podrán llegar, etc... Todo eso tenemos que superarlo a través de esa ilusión y esa ambición que nos tiene que generar el partido ante el Wolfsburgo".

Responder al aliento seguro de la afición: "Nos van a tener que ayudar ante un partido complejo y duro. El aliento de la gente mañana va a ser definitivo, y seguro que lo vamos a tener. Ojalá estemos a la altura de ese aliento y de esa ilusión para poder dar una alegría a la afición".

El estado del Papu: "Ha entrenado bien y está en la convocatoria. Decidiremos mañana, porque tenemos dos o tres chicos en la convocatoria que arrastran molestias de un partido muy duro y mañana valoraremos el estado general de todos".

Delaney, sí; Lamela y Suso, no: Delaney va a estar en la convocatoria... Lamela y Suso no van a estar. Y algunos de los que van a estar será con algunas dudas. Pero vamos a hacer un once competitivo, con ilusión y con ambición y con garantías para poder hacer un buen partido, sin ninguna duda".

Evitando la palabra final: "Cada partido lo preparamos para poderlo ganar y este no es una excepción. La dificultad que entraña el partido, las características del rival, el nuevo entrenador, su manera de jugar, y lógicamente que es un partido de Champions. Y luego ser capaces dentro del poco tiempo que tenemos prepararlo lo mejor posible para superar a un rival que nos va a poner en serias dificultades. Detrás de la ilusión que nos genera seguir en la Champions tenemos que ir todos para superar todas las dificultades".

El presunto interés del Manchester United: "La ilusión que nos genera ganar al Wolfsburgo no nos permite ahora mismo hablar de cosas absurdas, con todo el respeto. Contestamos solamente a las preguntas del partido de Champions".