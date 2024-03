Del Nido Carrasco: "Ahora el Getafe, en verano regenerar y acortar la plantilla"

José María del Nido Carrasco ha relevado a Pepe Castro en el sillón de presidente del Sevilla Fútbol Club y también hereda costumbres como la de atender a los medios de comunicación el Martes Santos, aprovechando la ofrenda floral a San Benito, la señera cofradía de La Calzada. No sorprendió su mensaje: todos los esfuerzos deben centrarse de momento en el importantísimo partido del Sábado Santo en Getafe. En salvar de una vez al equipo de un descenso que sería catastrófico.

"Lo único que me preocupa es el Getafe". Getafe, Getafe y Getafe. La misma cantinela que cuando salió de la reciente Junta Extraordinaria. Otros asuntos, como el futuro de jugadores como Sergio Ramos, o del mismo Quique Sánchez Flores, se aparcan de momento: "Ya tendremos tiempo de hablar del futuro del técnico".

Eso sí, el presidente admitió que el equipo se ha vuelto a meter en un "bache": "Quique ha tenido la capacidad de enderezar el rumbo del equipo durante varios partidos, pero tanto el cuerpo técnico como plantilla y consejo hemos dado pasos atrás en los últimos dos partidos. Pero mi confianza en el entrenador y la plantilla es absoluta".

Tardó poco en salir el espinoso asunto institucional, con esa enconada lucha con su padre, José María del Nido Benavente: "Le puedo decir que le tiendo la mano a todos los sevillistas, incluido mi padre, para aglutinar la mayor unión posible dentro del sevillismo, pero la situación es la que es y de momento hay que centrarse en trabajar para que el equipo gane partidos".

No quiere refugiarse el rector sevillista en esa marcada inestabilidad social para justificar la nefasta temporada desde el plano deportivo: "Buscar pretextos y excusas es de cobardes. Todo lo que genere ruido y mal ambiente no es positivo, pero eso no son excusas. Yo me encuentro bien, muy contento de ser el presidente del Sevilla".

Y pronunció la palabra sobre la que va a orbitar la planificación cuando acabe la temporada: regeneración. "Estoy ocupado en la regeneración deportiva del equipo, en analizar las claves y reunirnos para trabajar los aspectos que habrá que ejecutar la próxima temporada".

Va más allá el joven presidente del club de Nervión: "Ya salieron once jugadores de la primera plantilla el pasado verano y otros tres en el último mercado de invierno, la regeneración es fundamental y la hoja de ruta está clara".

No jugar competición europea la próxima campaña va a condicionar, y mucho, el plan del consejo de administración sevillista. Pero José María del Nido Carrasco vuelve a lo mismo: "No estar en Europa va a tener repercusión económica, pero insisto en nuestra hoja de ruta, hay que redimensionar la plantilla y acortarla, hacerla más eficiente. Empezamos el pasado verano con 36 jugadores en la primera plantilla. La próxima campaña habrá que hacer más con menos, debemos trabajar con plantillas eficientes y no sobredimensionadas".

También habló Del Nido Carrasco de la figura de Manuel Ruiz de Lopera y del deportivo y señorial gesto del Sevilla en el fallecimiento del ex presidente del Betis. "Don Manuel fue casi 20 años presidente del Betis, es parte de su historia y el Sevilla tenía que estar ahí. Me viene a la mente lo bien que se portó el Betis presidido por Lopera cuando perdimos a nuestro malogrado Antonio Puerta. Teníamos que estar ahí para rendir homenaje tanto a Manuel Ruiz de Lopera como a la institución que ha representado tantos años".