Del Nido: "El 5 de diciembre empezará a andar un nuevo Sevilla"

José María del Nido Benavente, máximo accionista del Sevilla a título individual, tiene claro que en la próxima Junta de Accionistas se hará con el control del club. El ex presidente ha avanzado que el Juzgado número 2 de lo Mercantil tiene conocimiento de la impugnación, "hace cuestión de 10 ó 15 días", de la Junta Extraordinaria de 27 de julio de 2023, en la que una de las medidas cautelares solicitadas es la obligación de votar libremente el cese de los miembros del consejo de administración.

"El día 5 de diciembre empieza a andar un nuevo Sevilla. Nosotros tenemos un número de acciones que por el capital social que tiene el Sevilla es imposible de vencer. Si la votación es limpia, no hay acciones suficientes para superarnos", ha indicado Del Nido en Cope Más Sevilla.

"Llevaré un consejo de empresarios de primerísimo nivel y profesionales de primerísimo nivel. Hay que acometer una profunda reforma. Ya cogí un quincalla en 2002 y todavía se disfrutan los rescoldos", ha añadido en su intervención.

"Hace tres años en la Junta de Accionistas dije que la situación económica estaba cerca de estar en causa de disolución. Se han perdido 85 millones de euros en tres años jugando Liga de Campeones, hemos aumentado en 55% los gastos de estructuras. Hemos pasado de un valor de plantilla de 487 millones de euros a 218. El fondo de maniobra es negativo en 62 millones. O se empiezan a recortar gastos o podemos tener problemas. Hay una advertencia ya en el informe de auditoria de que se reduzcan los gastos", precisa.

El ex presidente aclara que Del Nido Carrasco no podrá ser presidente del Sevilla en la próxima Junta como piensa hacer el consejo ejecutivo. "Se está vendiendo que fruto del acuerdo de 2019 quien tiene que suceder a Castro es Del Nido Carrasco y es mentira. Quien tiene que decidir es la familia Del Nido. Si mi hijo el mayor tiene 161 acciones frente a su padre, sus hermanos y mi mujer, que tenemos 27.000...", aclara.

“Es que no puede serlo. Y si lo es lo será en claro un incumplimiento del pacto. Ya está avisado notarialmente el consejo. Es la familia Del Nido quien debe designarlo y ya hay un juez que dice que el señor Del Nido Carrasco no me puede representar nada en lo referente al Sevilla”

Del Nido también ha sido muy duro con los socios de Pepe Castro en el actual consejo. "Ya está bien que se escondan debajo de la mesa la familia Carrión, la familia Ales y la familia Guijarrro. Este consejo, ha pasado de tener de fondos propios 101 millones de euros en tres años a menos 85 y dejarlo en menos -13. Es para que las familias Carrión, Ales, Guijarro se plantearan el apoyo al consejo de administración. Y con 242 millones de deuda. Me gustaría que tuvieran las agallas de retransmitir un consejo de administración, el único que habla es Del Nido Carrasco y al presidente no se le conoce el timbre de voz en temas de importancia".

"Este consejo es de funcionamiento plano, al margen de los títulos, siempre estando Monchi en la dirección deportiva, el comité ejecutivo se limita a presentar unas gafitas para el museo. El Sevilla es el único club de Europa que juega Liga de Campeones que no tiene patrocinio, y no echan a los 80 empleados del departamento de márketing", ha precisado añadiendo que "cuando yo entre, haremos una auditoría que será pública y al día siguiente ya no hablaremos más de deuda. En 100 días al Sevilla no lo conoce ni la madre que lo parió".

Víctor Orta y Diego Alonso

Del Nido ha sido bastante enigmático con el futuro de Víctor Orta y ha mantenido serias dudas en la competencia de Diego Alonso. A la pregunta de si reforzará al equipo con fichajes en diciembre ha sido muy revelador: "Incorporaríamos en el mercado de invierno a los futbolistas que el director deportivo que esté en ese momento indique. Si se demuestra que el actual entrenador es el mejor del mundo, estará. Yo lo que quiero es entrar respetando de entrada a quien esté en su cargo. Quiero pensar que va a triunfar, pero en el supuesto de que se tenga que prescindir de sus servicuos estoy convencido de que pondrá su cargo a disposicion del consejo por honradez", dijo sobre Orta.

Con Alonso fue más crítico: "De ayer (el derbi) me quedo con mi afición y con el resultado. Del resto nada. El gol de Rakitic fue un golazo, pero la imagen no fue buena. Siendo mejor que la de Londres. Yo estuve con toda mi familia en el partido ante el Arsenal y la imagen fue lamentable. En el fútbol hay que tener clara una cosa. O juegan los mejores o los mejores. Que usted quiere tener activo al resto de jugadores, hágalo. Pero si usted no tiene un pedigrí, ni es Guardiola… hay que sacar a los mejores".

Los americanos

"El socio americano, al que yo no he traído, ni me he enriquecido con su irrupción en la sociedad, está en un 13 ó 14% de acciones. Está siendo un socio fiel y obtendrá fidelidad. Viene a ayudar, a colaborar y a engrandecer al Sevilla FC y, dado el elenco de clubes que han cogido, puede servir de ayuda para el engrandecimiento del Sevilla".

El nuevo estadio

"Si cuando dije hace tres años que había que darle una patada al estadio me hubieran hecho caso hoy estaría levantado el nuevo Ramón Sánchez Pizjuán. El proyecto de estadio que ha presentado el actual consejo es un bluf. Para una obra de esa envergadura tiene que dar su aprobación la Junta de Accionistas y ya hemos comunicado que en ningún caso lo vamos a apoyar y hemos pedido notarialmente al consejo que paralice ninguna gestión porque el proyecto que se va a llevar a cabo es el nuestro".