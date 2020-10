José María del Nido Benavente ejercerá su derecho de recurso ante las medidas cautelares dictadas por un juzgado de lo Mercantil en Sevilla en relación al procedimiento judicial abierto por el actual presidente, José Castro, y el grupo Sevillistas de Nervión ante la petición del máximo accionista a título individual de la entidad de celebrar una Junta General Extraordinaria para cambiar los miembros del consejo de administración, "incluido su presidente".

El juez decretó mantener la petición del ex presidente, pero como medidas cautelares expuso que las acciones de Del Nido deberán votar en la misma dirección de lo acordado por Castro y su hijo José María del Nido Carrasco, vicepresidente y uno de los representante de esas acciones en el consejo o, en el caso de que no haya acuerdo, que no participen en las decisiones que se sometan a votación en juntas de accionistas o reuniones del consejo hasta la finalización del procedimiento, lo que frena de raíz las intenciones del ex presidente de controlar el club junto al paquete de acciones controladas por Sevillistas Unidos 2020, el llamado socio americano.

Del Nido, según anunció Canal Sur Radio, recurrirá estas medidas cautelares con la firme intención de su petición una Junta General Extraordinaria siga adelante y ésta se celebre antes de la finalización de este año. El ex presidente entiende estas medidas no son compatibles con la razón primera del procedimiento, aunque hay que recordar que el ex presidente no asistió a la vista oral celebrada el pasado día 7 ante la demanda presentada por Castro por romper el pacto firmado por todos los grandes accionistas en noviembre de 2019, aunque sí lo hicieron sus abogados.

En esta vista, su hijo testificó a favor de la gobernabilidad del club y la demanda presentada por Castro y Sevillistas de Nervión por violar este acuerdo.