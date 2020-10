José Castro y Sevillistas de Nervión han tenido un respaldo por parte de un juzgado de lo Mercantil en la demanda presentada contra José María del Nido Benavente por romper el pacto de gobernabilidad firmado por los máximos accionistas en 2019. El ex presidente presentó, supuestamente con el apoyo de Sevillistas Unidos 2020, la petición formal de una Junta General Extraordinaria para cambiar el consejo de administración.

El actual máximo mandatario y el llamado grupo de Utrera del que se salió Del Nido pidió la inhabilitación del voto de las acciones del letrado en las próximas juntas de accionistas, tras lo que el juez ha dictado medidas cautelares que suponen un importante golpe a las aspiraciones del ex presidente. Estas medidas cautelares expuestas en el auto, y que son recurribles (habrá que ver si un posible recurso llega a tiempo a la Junta), determinan que en las juntas que se celebren mientras dure el procedimiento judicial, Del Nido tendrá que consensuar con Castro y con su hijo José María del Nido Carrasco el sentido de su voto en todos y cada uno de los puntos del orden del día que se sometan a votación. Eso es lo que exponen las medidas cautelares, que aclaran, que si no hay acuerdo entre las partes, estas acciones no podrán votar.

Una de las cuestiones que generaban más dudas era si la sentencia de este conflicto judicial se produciría antes de la Junta General (ya fuera Ordinaria o Extraordinaria) que el club debe celebrar antes de final de año y con esta decisión el juez lo que hace es exponer qué medidas se van a tomar antes de que el procedimiento concluya.

La vista se celebró en Viapol el pasado 7 de octubre y a la misma no acudió Del Nido Benavente y sí sus abogados, José Manuel García-Quiles y Ricardo Astorga, mientras que la parte demandante sí estuvo representada por José Castro y, como testigos, Del Nido Carrasco, Carolina Alés, Gabriel Ramos y José María Cruz, director general del club.

El hijo de Del Nido testificó a favor de la gobernabilidad del club en el actual contexto de bonanza deportiva y económica y estas medidas cautelares lo coloca ahora en una situación clave, pues lo respalda a la hora de forzar ese entendimiento con el ex presidente. José María Cruz ya avisó de su optimismo acerca de que ello se produzca finalmente, lo que dejaría de nuevo a los americanos, 777 Partners, fuera de toda posibilidad de controlar el club aunque recientemente haya aumentado su capital social al 7,5%.