Joan Jordán se hizo muy grande en su antiguo estadio

El triunfo del Sevilla en Ipurua fue incontestable. Los sevillistas superaron al Eibar a pesar del ímpetu que siempre puso el cuadro vasco en el encuentro, pero los blancos se tomaron el partido con toda la seriedad y no dieron pie a las dudas que habían aparecido en la anterior campaña con la remontada armera al 0-2. Joan Jordán fue el futbolista más destacado, pero también mereció el piropo Suso con su juego y las apariciones de Ocampos, En-Nesyri y Aleix Vidal en los dos goles.

Joan Jordán | En su hábitat natural jugó un partidazo y encima se reconcilió con el gol

Exhibición del centrocampista catalán en su hábitat natural, en ese Ipurua en el que Mendilibar, como a tantos otros, lo convirtió en un futbolista de un tremendo valor, pues enseñó a pelear a un niño bonito de la cantera del Espanyol. Acaparó todo el campo, sacó el balón jugado y encima, sin obsesionarse, marcó un gol.

Ocampos | Su maestría en los lanzamientos de penaltis es sorprendente y brillante

Cuesta imaginar a esa fuerza desbocada de la naturaleza, a ese futbolista que casi nunca tiene sentido de la pausa y percute sin cesar, con la sangre fría que goza en los lanzamientos desde los once metros. Todo lo que es brío se vuelve precisión y ahí está la foto para mostrar la cabeza arriba para ver a dónde va el portero.

Aleix Vidal | Jesús Navas es intocable, pero él también aporta

Julen Lopetegui debe tener muchísimos más datos en lo referente a los médicos y al físico, pero Jesús Navas se lesionó en torno al minuto 35 y aguantó para no agotar otra ventana de cambios. Y no se entiende bien que Aleix Vidal no juegue más para darle descanso. No sólo fue el pase de gol, estuvo notable.

En-Nesyri | No marcó esta vez, pero provocó dos penaltis

El marroquí no tuvo esta vez el brillo de los goles, entre otras cosas porque no le cayó ninguna en condiciones y cuando lo hizo tenía al líbero del juez de línea. Eso sí, no marcó, pero sí fue trascendental para el triunfo sevillista, pues le hicieron dos penaltis, uno pitado y el otro increíblemente anulado por el VAR.