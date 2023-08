Nuevo escenario para Acuña: el Aston Villa tantea a Nuno Tavares, del Arsenal

Giro importante en la planificación del Sevilla con la irrupción del Nottingham Forest para hacerse con los servicios de Montiel. El Aston Villa, que había tentado con una gran oferta a Acuña y negociaba con el Sevilla para su adquisición, no llega a las cantidades pedidas desde Nervión, donde ahora se ven fortalecidos por la posible salida de Montiel.

En estos momentos, Acuña está más dentro que fuera del Sevilla, aunque hasta el 1 de septiembre todo puede pasar.

En breve puede cerrarse una operación redonda, la de Montiel, que, además, reforzaría la posición del Sevilla a la hora de un contraataque del Aston Villa, que empezó ofertando muy a la baja y sigue sin llegar a las pretensiones sevillistas por Acuña.

Tanto es así, que el Aston Villa ya está sondeando el mercado en busca de un sustituto de Acuña, como es el caso de Nuno Tavares, lateral izquierdo del Arsenal.

After deal collapsed with Forest, Aston Villa are exploring conditions of deal to sign Nuno Tavares from Arsenal 🟣🔵Personal terms not discussed yet — as up to the clubs now.Nuno, alternative option to Marcos Acuna deal with Sevilla for Villa. pic.twitter.com/NOw77kFJzP