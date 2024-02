Ocampos: "Espero que LaLiga tome medidas; si pasa en el fútbol femenino..."

Ocampos fue protagonista por el buen partido que hizo ante el Rayo, pero desgraciadamente lo fue también por una acción extradeportiva cuando un aficionado del Rayo, un chaval menor de edad, le metió el dedo en el culo al sacar de banda.

"En las de televisión se verá lo que pasé. Ojalá LaLiga lo tome con seriedad como hace con el racismo. Siempre hay un tonto que no representa a una afición como la del Rayo. Si ocurre en el fútbol femenino sabemos lo que puede pasar", indicó el argentino, que añadió sobre el desagradable episodio: "Me contuve porque tengo dos hijas y sé lo que puede pasar", apuntó repitiendo que "un tonto no representa a la afición del Rayo".

Sobre el partido destacó que fue un encuentro "muy exigente en un campo difícil" y que el equipo está "contento por una victoria que se necesitaba mucho". "Demostramos las ganas que tenemos de sacar esto adelante", argumentó el campeón del mundo, que hizo de todo en el choque: "Hay momentos en los que uno no puede elegir. Jugué de carrilero, de delantero... de lo que sea demostrando que estoy para sumar", aseguró.