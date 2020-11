Ocampos: "Puede que juegue por Jesús Navas y me tengo que mentalizar"

Lucas Ocampos puede ser el as en la manga de Julen Lopetegui para suplir la baja de Jesús Navas por sanción este martes ante el Krasnodar. El argentino reconoció que es una opción abierta y, dado su carácter, se ofrece para jugar. "Es parecido a lo que vengo haciendo siempre, con el matiz de que Jesús no está detrás para respaldarme. Hay que exigirse más y brindarse más al equipo. Mañana puede que juegue ahí y me tengo que mentalizar para suplir esa ausencia", reconoció en una entrevista a SFC Radio.

Su ofuscación ante el gol

Lucas Ocampos, máximo goleador del Sevilla en su primera temporada, con 17 tantos, sólo ha podido marcar dos hasta ahora, y los dos de penalti: en la Supercopa de Europa y ante Osasuna, día en que tuvo que repetir el penalti porque se adelantó el portero. "Hay momentos en los que la pelota no entra y a veces se ve esa frustración cuando las cosas no salen. Cuando vienes de marcar tantos goles la temporada pasada, si pasan seis o siete partidos y no marcas te va un poco en contra. Es parte de la exigencia de cada uno y de las expectativas que se marca. Soy un jugador que se exige. Si cuando las cosas no me salen me quedase tranquilo, no sería yo. Trabajo para mejorar, pero sigo siendo feliz como el año pasado y disfruto cada vez que me pongo esta camiseta", aseguró el internacional argentino.