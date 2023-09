Óliver Torres y En-Nesyri, bajas en el entrenamiento; Mariano regresa al grupo

El Sevilla se ha ejercitado este jueves en la ciudad deportiva en sesión vespertina de cara al choque en Barcelona ante el hasta ayer líder de la Liga. El equipo de José Luis Mendilibar viaja el mismo víernes, día del partido, a la Ciudad Condal y en el entrenamiento se ausentaron En-Nesyri y Óliver Torres, a la vez que Mariano volvía al grupo tras la rotura muscular que sufrió tras el partido ante el Lens y que le impidió estar en Pamplona.

Mendilibar relató que el extremeño será baja segura. "No estará. No creo que pueda entrenar hoy, para el sábado creo que podrá, pero para el partido no estará, aunque no es grave", dijo el técnico vasco, quien al ser preguntado por si podría jugar con dos delanteros advirtió que "tenemos sólo dos, porque uno está lesionado".

Hay que ver si se refiere a En-Nesyri, que ha salido renqueante con golpes en los dos últimos partidos y no he entrenado este jueves, o a Mariano, que en teoría es baja según los plazos que marcó el club, aunque volvió al trabajo.

Con Acuña es una incógnita si está para jugar en Montjuïc: "Vamos a ver si puede llegar. Lleva dos o tres entrenamientos con el grupo".