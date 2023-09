Mendilibar, sobre el Barça: "En un día bueno te pueden endiñar"

José Luis Mendilibar no esconde que jugar ante el Barcelona de visitante, ya sea en el Camp Nou o en Montjuïc, es complicado y que existen muchas posibilidades de encajar una derrota y además dolorosa.

No obstante, cree el entrenador del Sevilla que hay posibilidades de sacar algo positivo. El técnico vasco no olvida que el equipo de Xavi no está fino en defensa. "Para ir allí hay que ir con la confianza del propio jugador en sí mismo y en el equipo. Sabemos la idea que tienen ellos del juego, que es un equipo complicado y difícil, en su campo más, pero están encajando goles, más que en la temporada pasada. Habrá que meter más de un gol, porque son equipos que en su casa una al menos te la van a meter", decía el de Zaldívar, que sin embargo cree que hay que estar muy concentrados. "Hemos ido allí otros años y lo normal es salir goleados, eso era lo normal. Ahora no es tanto. En la época de Messi y demás sí, ahora no es tanto. Pero en un día bueno si lo tienen te pueden endiñar. Creo que estamos preparados y que podemos hacer algo".

Mendilibar no se ha querido mojar en el tema del caso Negreira. "No creo que afecte nada. A nosotros no desde luego y ellos están acostumbrados. ¿Los arbitrajes allí?Siempre que vas a un campo de esos lo normal es que estés mas tiempo en tu área y por probabilidad es más fácil que se equivoquen en el aire tuya que en la del rival"

El preparador es consciente de la mala estadística del Sevilla de visitante ante el Barcelona, al que no gana en la Liga desde la temporada 2002-03. "Yo tampoco en ninguno de los equipos que hemos estado allí. ¿Qué cómo se intenta? Siendo valientes, siendo uno mismo, no sólo pensando en el rival. Si pensamos en lo que podemos hacer nosotros si tendremos alguna opción; si pensamos sólo en ellos, no".

Sin pistas con Sergio Ramos

Mendilibar también se puso a la defensiva ante las preguntas sobre Sergio Ramos. La primera, si está físicamente para jugar. "Sí, también estaba físicamente bien en el partido anterior", espetaba. Después se le refirió la pregunta que le hicieron a Xavi sobre si temía por la integridad física de sus jugadores si Ramos salta en el campo. "No la entiendo... hablamos del central más exitoso de España. Vamos a ser normalitos... al que se le ha ocurrido hacer la pregunta, también...", dijo para explicar que el ex madridista tiene que aportar aunque sin desvelar si jugará o no. "Nos puede ayudar siempre, dese el campo, desde el banquillo, si está lesionado... un jugador como él es un apoyo para el equipo y también para mi".

"Cuando hablo con él nos reímos un poco. Igual que cuando he tenido el rifirrafe con Suso. Nos reímos con lo que decís vosotros. Podéis pensar que estamos a hostia limpia, pero para nada. Yo soy bastante abierto, no con todos igual, pero sí soy abierto", agregó antes de ser preguntado también por el robo en su casa y si ello afectó para que no jugar estos dos partidos: "No afectó. Nos lo dijo seguido, lo sabíamos al día siguiente. Hay gente que necesita, siempre hay gente pensando en el mal y como fueron las circunstancias imagino que estará afectado".

Acuña. "Vamos a ver si puede llegar. Lleva dos o tres entrenamientos con el grupo".

Lukebakio. "Es abierto, de los nuevos es el más abierto, es más sonriente, está siempre alegre... Eso hace que entres más fácil en el sitio en sitio al que vayas, a veces hay que echarle el freno. Pero mejor así".

Oliver Torres. "No estará. No creo que pueda entrenar hoy, para el sábado creo que pueda entrenar, pero para el partido no estará, aunque no es grave".

Xavi y sus individualidades. "El sistema no cambiará, puede cambiar jugadores, han tenido partidos, van a tener partido de Champions también. ¿Yamal? Indivuidualmente es muy bueno, si vas a por él lo normal es que te deje sentado, pero igual juega otro, Raphinha por ejemplo...".

Soumare y el idioma. "(Risas) Le está costando un poco, pero a ver qué se le va a hacer. En el fútbol no es el idioma, y no ha venido para tres meses. Si juega él no jugaría Sow. Entonces echaréis en falta a Sow".