¿Se plantea Jesús Navas la retirada al final de esta temporada?

Jesús Navas está luchando contra una lesión crónica en la cadera que cíclicamente le hace parar. El palaciego, sin embargo, sigue teniendo una ilusión tremenda y está dispuesto a jugar hasta donde pueda, pero el dolor está presente. El defensa internacional se cayó del once en Pamplona durante el calentamiento, aunque frente al Almería volvió a jugar desde el inicio.

Pero el lateral ya empieza a pensar en la retirada más allá de la presente temporada. Así, lo ha expresado en una entrevista en 101 TV. "Yo el día a día lo que intento es disfrutar al máximo, así que la cadera hay veces que dices, uf, complicado, pero las ganas te llevan a seguir disfrutando del fútbol que es lo que más quiero. Yo disfruto del día a día que es lo más importante y no sé si el dolor va a ir a más o no. Al final la ilusión y las ganas de seguir es lo que me hacen seguir ayudando al Sevilla", contestaba el capitán sevillista.

🤔 ¿𝐏𝐮𝐞𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐫 𝐞𝐥 𝐮́𝐥𝐭𝐢𝐦𝐨 𝐚𝐧̃𝐨 𝐝𝐞 𝐉𝐞𝐬𝐮́𝐬 𝐍𝐚𝐯𝐚𝐬 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐒𝐞𝐯𝐢𝐥𝐥𝐚?🗣️ "No se si el dolor va a ir a más".↪️ ¡Disfruta de la entrevista completa en nuestro canal de YouTube!https://t.co/TvhDizLRU0 pic.twitter.com/SCUDQyMPjX — 101TV Sevilla (@101TVSevilla) September 27, 2023

"Ya no es de ahora, hace tiempo ya que llevo con estos dolores, desde hace dos años y hay momentos que sí son más duros y difíciles y, bueno, uno intenta concentrarse al máximo y la mente también es muy importante", añade el veterano futbolista.

Jesús Navas, que en noviembre cumple 38 años, también se refirió al momento del equipo y la importancia y el respeto que merece José Luis Mendilibar. "Tenemos toda la confianza en el míster. Nos hizo salir de ahí y ganar un título la pasada temporada. El año pasado fue duro, estuvimos abajo mucho tiempo y empezar la temporada mal te hace revivir esos momentos. Al final, todos queremos el máximo y ya parece que el equipo va a más".