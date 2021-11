Óliver Torres: "Que Sevilla y Betis estén arriba es para que la ciudad lo disfrute"

"A cámara lenta todo lo que hay en el área sería penalti"

Óliver Torres no es ajeno a lo que está pasando en las áreas y la constante controversia que genera el VAR en el arbitraje. El extremeño respeta la labor que se hace en una tarea muy complicada, pero, como todos los jugadores, no sabe a veces a qué atenerse. “Lo primero es que ser árbitro es muy complicado y al final yo soy incapaz de juzgar a alguien. No estoy en sus zapatos para saber qué se le pasa por la cabeza. Partiendo de esa base de que es muy complicado, creo que el criterio de las manos debe ser mucho más claro para todos y que hay partes del reglamento que deberían ser mucho más claras. Si dejamos parte a la interpretación está muy bien, pero hay cosas que creo que dentro de la interpretación deberían ser o blanco o negro, no puede ser unas veces sí y otras veces no porque al final hay veces que cae de tu lado y otras que no y al final estamos hechos un lío”, explica el centrocampista, que comparte que el VAR acaba descontextualizando algunas jugadas de tanto analizarlas en imágenes y que al volverlas a aplicar al partido se produce el problema. ¿Puede ser ese el error? “En el área si nos pusiéramos a parar a cámara lenta todos los toques que hay, todo sería penalti. Hay que darle más naturalidad a las cosas. Por ejemplo la jugada del gol de Ocampos en Mallorca, Fernando puede ser que toque con la mano, pero en ningún momento cambia la trayectoria ni se beneficia de esa mano. Creo que si el criterio del árbitro es que está bien y no hay nada flagrante, habría que dejarlo. Debería ser blanco y negro. Si se ve que no hay un beneficio para cambiar la trayectoria debería ser legal, pero para todos. Esto es fútbol, hay contacto... forma parte de esto”. ¿En Europa no pasa, o pasa menos? “Creo que son de países diferentes... no creo que sea cuestion de Europa o en España, sino que al final es complicado. Están ellos solos, todos los ojos puestos hacia su persona y cualquier decisión va estar juzgada y criticada por una parte”.