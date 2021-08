Olympiacos, opción abierta para Rony Lopes cedido

El departamento de fútbol y la cúpula ejecutiva del Sevilla continúan en plena vorágine de gestiones para rematar la plantilla. La última novedad es la información procedente de Grecia sobre el destino de Rony Lopes, que todo apunta a que será el Olympiacos.

Según informa Sportime, las gestiones están tan avanzadas que el extremo portugués viajará a Atenas este lunes para concretar su fichaje, tras un principio de acuerdo para su cesión, con una opción de compra de 12 millones de euros. El club ateniense se hará cargo del 50% de la ficha de Rony Lopes, añade la información.

