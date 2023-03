Pape Gueye y Alex Telles se suben al carro de Mendilibar

José Luis Mendilibar, nuevo técnico del Sevilla, sumó este martes en el segundo entrenamiento de la semana a dos nuevos efectivos en el grupo de jugadores con los que trabaja para preparar el partido ante el Cádiz, choque que será su debut oficial como entrenador del equipo nervionense.

Pape Gueye y Alex Telles han trabajado a las órdenes del técnico vasco aunque de forma parcial, es decir, no han realizado todos los ejercicios de la sesión de trabajo. No obstante, la presencia de ambos tras reincorporarse de sus viajes con Senegal y Brasil supone una noticia bastante agradable, sobre todo en el caso del jugador cedido por el Marsella, que no jugó con su selección debido al golpe que sufrió en el partido ante el Getafe. Todo hace indicar que Gueye podrá estar disponible para Mendilibar este sábado e igual ocurre con el lateral cedido por el Manchester United, que sí participó en el amistoso que Brasil disputó ante Marruecos el pasado fin de semana.

Bryan Gil, que regresó de Las Rozas tras ser evaluado por los médicos de la selección española, ha trabajado apartado del grupo, pero sus dolencias son leves y se espera que ya este miércoles pueda entrenarse con normalidad y poder estar disponible ante el Cádiz.

Sí que están fuera de toda posibilidad de llegar Marcao, Rekik y Papu Gómez, que siguen sus procesos de recuperación. Fernando, por su parte, no podrá jugar tampoco al estar aún sancionado.