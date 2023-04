Pape Gueye y Alex Telles, novedades en la convocatoria liguera del Sevilla-Villarreal

José Luis Mendilibar ha ofrecido una convocatoria de 22 futbolistas para el partido entre el Sevilla y el Villarreal de este domingo. En la lista las principales novedades son el regreso de Pape Gueye y Alex Telles, que cumplieron un partido de sanción y no jugaron en Valencia. El brasileño sí lo hizo un rato con el Manchester United.

En la lista ofrecida por el vizcaíno sigue estando ausente Joan Jordán, por unas molestias en el tendón de Aquiles que se recrudecieron al recibir un golpe en Mestalla. Evidentemente, tampoco está Marcao, del que ya se conoce el alcance de su lesión, que puede tenerlo de baja el resto de la temporada.

De este modo, la lista de 22 jugadores la conforman: Bono, Dmitrovic, Alberto Flores; Jesús Navas, Montiel, Badé, Gudelj, Nianzou, Alex Telles, Rekik; Fernando, Pape Gueye, Óliver Torres, Rakitic; Lamela, Papu Gómez, Bryan Gil, Suso, Lucas Ocampos, Tecatito; Rafa Mir y En-Nesyri.

Tres partidos después, Pape Gueye

Es más que probable que Pape Gueye vuelva al equipo, en el que no aparece desde su rigurosísima expulsión ante el Celta el Viernes Santo. Posteriormente, se perdió el partido de Mestalla, por sanción, y los dos con el Manchester United, al no estar inscrito, circunstancia que no cambia por la lesión de Marcao, dado que en la lista de la UEFA sólo se permiten permutas por lesiones largas en el caso de los porteros.

Alex Telles también es candidato a ocupar la banda izquierda en lugar de Acuña, después del tremendo esfuerzo del argentino ante el Manchester United y teniendo en cuenta que el jueves de Feria el Sevilla juega en San Mamés la jornada trigésima primera de Liga, que es intersemanal.