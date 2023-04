Mendilibar: "Suso sabe que si quiere jugar más tiene que correr más"

José Luis Mendilibar atendió a la prensa este sábado ante el partido de la trigésima jornada de Liga, en la que el Sevilla recibe, impulsado por su memorable triunfo sobre el Manchester United, al Villarreal de Quique Setién, que lucha por meterse en los puestos de Champions. "No me quejo, ¿en?", dijo sobre el cansancio por estar en dos competiciones. Y le envió un claro mensaje a Suso.

"Si quiere jugar más tendrá que correr más de lo que corre, eso lo sabe él", dijo al ser preguntado por el gaditano. "Es un grandísimo futbolista, para empezar, ahí no le quita nadie nada. También sabe que tiene sus peros y que tiene que mejorar esos peros, siendo un gran futbolista. Si yo quiero jugar en la derecha para ir a la izquierda, pues tienes que terminar mucho más de lo que termina. Y cuando haga eso, pues competir para poder jugar, en esa posición, y si no tendrá que jugar en otra".

Ni hablar del cansancio: lo mental

Mendilibar, que descartó prácticamente a Marcao para lo que queda de temporada y que avisó de que Tecatito no está en condiciones de jugar este domingo, tiene que medir bien el reparto de esfuerzos, pero... "No quiero hablar del cansancio mucho porque parecería que me estoy justificando. Ojalá hubiera estado compitiendo en varias competiciones como está el Sevilla ahora", aseguró.

"El estar en dos competiciones es lo que conlleva, no nos vamos a quejar. La gente está cansada todavía hoy, queda más de un día para el partido y hasta mañana no decidiremos. Así como otras veces tienes más claros quién puede jugar y quién no, ahora mismo hay bastantes dudas", dijo sobre el once titular ante el Villarreal.

El crecimiento y la mentalidad del Sevilla

Fue preguntado el vizcaíno por el buen momento del Sevilla. "El momento es bueno, llevamos bastantes partidos y no hemos perdido, venimos de sacar una eliminatoria importante. Sabemos que el partido ante el Villarreal va a ser complicadísimo porque está arriba y tiene muy buenos futbolistas y juega muy bien. Pero si nosotros estamos convencidos de lo que hacemos... El cansancio físico se bate con el tema mental. Sobre todo en la primera media hora de partido puedes no notar el cansancio que puedas tener".

Y continuó con ese crecimiento continuado desde su llegada. "Eso son los resultados, da igual quién esté aquí mandando. A veces es el resultado el que te da esas fuerzas y esas ganas. Al principio ganábamos o empatábamos sin jugar bien, pero eso te hace creer en lo que haces e insistir. Si no juegas bien y no ganas, por mucho que prediques es muy difícil calar en la gente. Ahora el mensaje ha calado y los resultados nos han ayudado".

En-Nesyri y su racha desde el Mundial

Sobre el momento de En-Nesyri, dejó unas impresiones más que interesantes. "Llegas aquí y parece que te mira con mala cara, encima es el Ramadán, madre mía lo que me ha tocado... Pero luego, a él le gusta que le piquen, yo le pico. Y antes de llegar nosotros también estaba metiendo goles. Creo que lo comentó él, creo que dijo 'voy a meter 20 goles esta temporada', creo que no anda lejos".

"Ahora viene un partido diferente por los pocos días de recuperación. Se notará si mentalmente nos va a ayudar cómo están siendo los resultados y el juego del último partido", añadió.

El Villarreal de Setién

También habló de los estilos de juego, el del Sevilla y el del Villarreal. "Nosotros no vamos a cambiar de estilo de juego, vamos a querer mantener eso y seguir haciendo las mismas cosas. El juego de Villarreal en teoría nos favorece para hacer lo que queremos hacer, el del Cádiz no nos favorece, porque juega más directo, y por mucho que quieras presionar arriba te pasan por arriba. El Villarreal va a querer salir jugando desde atrás, también querrá presionarnos a nosotros y veremos quién puede salir ahí ganador".

La baja de Marcao, casi definitiva

Aunque el Sevilla ha dado un parte médico de Marcao en el que dice que su vuelta está "pendiente de evolución", y que no es la misma lesión que la anterior, le aconsejó desconectar ya esta temporada: "Las bajas todas son malas, porque ahora teniendo partidos cada tres o cuatro días te ayudan todos. No es la misma lesión la de Marcao. Se había recuperado de la suya, compitió bien en Mánchester, salió un rato en Valencia y estuvo bien. Y el tercer partido se lesiona. Lo normal es que no llegue en lo que queda de temporada, que recupere bien, pues tiene lo que queda de temporada y las vacaciones para recuperar bien y que en el inicio de la siguiente temporada esté como nuevo y venga con la cabeza limpia y no pensando en lo que tiene".

Tecatito, descartado este domingo

Uno que sale de lesión y no ha jugado aún es Tecatito Corona: "Tecatito tiene complicado jugar. Hoy no ha entrenado, ayer tampoco por un dolor de estómago. Viene en la convocatoria, puedes convocar a todos los que puedan sentarse en el banquillo, pero Tecatito no va a poder competir mañana aunque esté en el banquillo. ¿Los demás? Es el momento de ayudar, pero de ayudar tanto en los entrenamientos como en los partidos. Lo que tienen que estar es mentalizados por si tienen que jugar cinco minutos o 90 o los que sean que nos ayuden de verdad".

Ataque al calendario inflado

Mendilibar fue preguntado por cómo influye el exceso de partidos en los jugadores, y ahí lanzó una andanada al actual sistema de competición del fútbol industrializado por las televisiones y la publicidad. "Una Supercopa que era del campeón de Liga contra el campeón de Copa ya metemos a invitados. Unos partidos amistosos de selecciones y de repente organizo una competición con categorías A, B y C de selecciones... Al final los mismos jugadores, los internacionales, son los que se matan a jugar y alguno dirá, para eso cobran, pero el físico a veces no aguanta. Pero como estamos en la dinámica de, venga, organizar partidos, poner partidos y televisarlos y ya está, pues no podemos decir mucho más".

La fiesta de Nervión y sus inicios en Preferente

Hizo reír a la concurrencia Mendilibar al ser solicitada su opinión sobre la gran celebración y lo vivido en Nervión el jueves. "Cuando subí con el Arratia de Preferente a Tercera División, en el segundo año mío como entrenador, hicimos una fiesta de la leche, con mis amigos, mis hijos no porque entonces eran unos canijos... Qué quieres que te diga, cuando hay que celebrar se celebra. Si tengo que jugar contra ti y es motivo de celebración, se celebra y está bien, nada más".