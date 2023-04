La comunión del Sevilla y su afición: la magia de Nervión asombra en Twitter

Fue una noche memorable. Otra noche histórica en el Ramón Sánchez-Pizjuán, convertido en un manicomio de camisas blancas. El blanco es el color de las grandes solemnidades de la Iglesia Católica: el día de Navidad, el Jueves Santo, el Domingo de Resurrección, el Corpus Christi... Y de blanco se conjuró el sevillismo en una misa solemne en la que los feligreses participaron del festín en el que fue sacrificado el Manchester United, gracias a la comunión perfecta de equipo y afición.

Un 3-0 rotundo, para reafirmar que era la tercera vez que el Sevilla eliminaba a este potentísimo equipo, el que tiene más seguidores en el mundo posiblemente junto con Madrid y Barcelona. Y en ese 3-0 fue clave la comunión perfecta en una noche que a muchos aficionados recordó la del Schalke 04, aquel 27 de abril de 2006 con el gol legendario de Puerta. Y así lo expresaron en las redes sociales.

Todo empezó horas antes del partido, ante la casa de Puerta, precisamente, donde el sevillismo le brindó un homenaje a su héroe que agradeció su abuelo desde la ventana...

El mundo del fútbol volvió a sorprenderse de la magia de Nervión, resucitada al conjuro de la fe inquebrantable que este club y esta afición ponen en la mesa del altar del fútbol cuando les llega el aroma argénteo de sus seis paragüeros.

En la temporada más aciaga, la mayor fiesta. Y esto sorprendió al mundo del fútbol, que expresó su asombro en Twitter, donde también se comparó la noche ante el United con la noche de aquel Jueves de Feria de 2006.

Cuentas oficiales de medios de comunicación también dejaron su reconocimiento, o su asombro, por lo vivido en un Ramón Sánchez-Pizjuán atestado de emoción y literalmente volcado en pro de las semifinales de su torneo preferido.

Pero no sólo fue la cadena que retransmitió en directo el partido para España. También otras cuentas de medios internacionales... incluida la BBC.

The atmosphere in Seville pre-match was electric ⚡️And it's just got even louder inside the Ramon Sanchez-Pizjuan stadium as Sevilla take the lead! ⚽️ ⚪️ #SevillaFC 1-0 #MUFC 🔴 (3-2 on agg)Listen live on @BBCSounds 👇 #BBCFootball #SEVMUN #UEL pic.twitter.com/f8XMvcHOYL

O incluso aficionados ingleses se sorprendieron de esa atmósfera, el término que usan ellos para describir los ambientes en los estadios de fútbol.

What an atmosphere in Seville tonight!! Never seen the like of it . I’m a football fan first and LFC fan second!! Love the passion football generates 👍👍👍. Well done @SevillaFC_ENG @SevillaFC pic.twitter.com/dheDi34vue