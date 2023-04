Mendilibar: "Hay que seguir así; creer, creer y creer"

El entrenador del Sevilla, José Luis Mendilibar, analizó en los micrófonos de Movistar la victoria ante el Manchester United y el pase a semifinales ante la Juventus.

Satisfacción

"Agradecido por tener esta oportunidad de jugar los cuartos de final contra el United. Ver que cuando se nos da la opción podemos entrenar a este tipo de jugadores. Agradecer a los jugadores, son los artífices de todo esto. Creen en lo que les pedimos y son buenos. El trabajo de un entrenador es que el grupo crea en lo que le dice el entrenador. En el primer gol robamos el balón en el área contraria. Eso es lo que creo que tenemos que hacer siempre. Es un día muy feliz y espero que no sea el último".

Ambiente

"Sientes la llegada al estadio con toda la gente apoyándote. El inicio del partido con el himno... Es un sentimiento de que te van a ayudar. Todo eso que tienes arriba te va ayudar. Nos hemos crecido, hemos pensado de que podemos ganarle al Manchester United. 3-0 y en este sentido los jugadores tienen que seguir igual: creer, creer y creer. Es un día muy feliz y espero que no sea el último".

Partido de 3-0

"El pensamiento era que iba a ser un partido igualado, que hasta el último momento no se iba dilucidar y al final en los doce minutos finales estuvimos tranquilos. De vez en cuando hay que agradecer esas cosas".

Vestuario

"La sencillez me imagino. Yo soy como soy y punto. He estado en muchos equipos de todas las categorías. Empecé en Regional y ahora estamos en semis de la UEFA con un buen equipo. No he vuelto loco a nadie. Sobre todo la sencillez, que es una cosa clave en fútbol".

La Juventus

"Es un rival completamente diferente al United. Más rocoso, más fuerte como equipo. A lo mejor no tiene tanta velocidad, pero sí son más equipo que el United. Imagino a u rival más difícil que éste".