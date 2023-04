Parte médico de la lesión de Marcao; Mendilibar lo descarta esta temporada

El Sevilla ha ofrecido un parte médico tras las pruebas médicas de imagen que se le han realizado a Marcao, lesionado en el minuto 27 del partido ante el Manchester United, el tercero en el que participaba, segundo de titular, desde su reaparición.

El parte descarta que sea una recaída. Pero José Luis Mendilibar prácticamente lo ha descartado para lo que resta de temporada, pese avque no es la misma lesión que la anterior. El técnico vizcaíno, en su rueda de prensa previa al partido ante el Villarreal, le aconsejó desconectar ya esta temporada: "No es la misma lesión la de Marcao. Se había recuperado de la suya, compitió bien en Mánchester, salió un rato en Valencia y estuvo bien. Y el tercer partido se lesiona. Lo normal es que no llegue en lo que queda de temporada, que recupere bien, pues tiene lo que queda de temporada y las vacaciones para recuperar bien y que en el inicio de la siguiente temporada esté como nuevo y venga con la cabeza limpia y no pensando en lo que tiene".

El parte médico del Sevilla

El parte médico ofrecido por el Sevilla este sábado dice así: "Marcao, que tuvo que pedir el cambio por molestias el pasado jueves ante el Manchester United, presenta, según informan los Servicios Médicos del club, una lesión de la unión miotendinosa del músculo semimembranoso de su pierna derecha. En este sentido, cabe reseñar que el tendón del bíceps femoral intervenido hace cuatro meses no ha sufrido ningún daño".

Además, la información médica del club aclara que "no habrá un plazo fijo para la vuelta a la competición y se irán dando pasos en su rehabilitación dependiendo de la evolución".

Tecatito, todavía sin reaparecer

Otro asunto que tocó Mendilibar en su rueda de prensa fue el de la esperada reaparición de Tecatito Corona, que desde que se lesionó en agosto y fue operado no ha jugado aún ni un minuto. ha jugado aún es Tecatito Corona: "Tecatito tiene complicado jugar. Hoy no ha entrenado, ayer tampoco por un dolor de estómago. Viene en la convocatoria, puedes convocar a todos los que puedan sentarse en el banquillo, pero Tecatito no va a poder competir mañana aunque esté en el banquillo. ¿Los demás? Es el momento de ayudar, pero de ayudar tanto en los entrenamientos como en los partidos. Lo que tienen que estar es mentalizados por si tienen que jugar cinco minutos o 90 o los que sean que nos ayuden de verdad".