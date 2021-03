Papu Gómez: "La Liga es súper competitiva, el fútbol es más rápido que el italiano"

Papu Gómez no termina de responder a las altísimas expectativas que levantó su fichaje invernal, quizá porque éstas eran demasiado elevadas. El futbolista argentino ha analizado en Radio Marca la realidad de su algo lenta adaptación y reconoció que el español es "un fútbol más rápido que el italiano y todo lleva su tiempo".

"Trato de no volverme loco, todo lleva su tiempo", dijo el argentino de 33 años. "Vengo de otra situación, de otro tipo de juego, otra cultura futbolística completamente diferente. Y también de tres meses de la última vez que jugué 90 minutos. Para un jugador como yo no es fácil. La Liga es súper competitiva, un fútbol más rápido que el italiano, y todo lleva su tiempo", insistió el Papu.

El argentino habló de cuestiones como la rutina de la vida familiar y los distintos domicilios que ha tenido en Sevilla. "Estos meses me los tomo como adaptación. La gente tal vez no lo sabe, pero la primera semana estuve viviendo en un hotel, la segunda en el centro, al otro mes viene la familia, buscando casa, los compañeros no te conocen…", explicó.

Como ejemplo explicó que ahora en el parón va a poder conocer mejor y de forma más continuada a todos sus compañeros, salvo a varios internacionales. "La semana que viene va a ser la primera que entreno toda la semana con los compañeros, porque desde que llegué jugamos miércoles domingo y te terminan conociendo en el partido oficial. Es normal que a veces no salgan las cosas como uno pretende. Pero estoy feliz y con ganas porque sé que es algo normal".

Su posición en el campo: "En esa posición tienes que estar bien físicamente, porque hay que ayudar más defensivamente y son recorridos más largos. Contra el Valladolid me sentí cómodo porque me siento bien físicamente, cuando estás ahogado te cuesta. Me gusta estar en contacto con el balón y recostado a la línea tocas menos balones. No es una posición que me disguste, porque la hice en Catania, recién llegado a Europa".

El Atalanta y el Sevilla: "En Atalanta jugué cinco años con un mismo esquema, prácticamente era el dueño del equipo porque todas las pelotas pasaban por mí. Es normal que al llegar a un equipo nuevo no pretenda que el equipo se adapte a mí, al contrario, pues el equipo lo viene haciendo bien así. Trato de adaptarme a eso".

La oportunidad del parón: "Viene como anillo al dedo este parón. Mas que físicamente, mentalmente. Estar preparando cada dos días un partido te agota psicológicamente. Todos estamos desde hace meses compitiendo. Esto es una carnicería para los jugadores, lesiones, estar pendiente del Covid, de cuidarte, alineación, descanso… es muy estresante. Hay que recargar energías para el final que viene".

La incómoda comparación con Banega: "No tenemos absolutamente nada que ver. Si ven las estadísticas no hay ninguna comparación. A Éver lo conozco desde los 19 años y le tengo una admiración total, pero no hay nada que ver. Éver toda la vida fue centrocampista, jugo de numero 6, y yo fui adaptándome a estar mas en el centro del campo, pero toda la vida fui segundo punta, extremo… en los últimos años he jugado más de 10 tirándome para atrás a coger el balón y estar más en el centro del campo".