Pilar Rubio aún no sabe dónde vivirá con Sergio Ramos el año que viene

Una de las grandes incógnitas de la planificación del Sevilla es si Sergio Ramos permanecerá en la disciplina del club de Nervión. El camero firmó el 3 de agosto de 2023 como agente libre por un sueldo muy inferior a lo que podían pagarle en Arabia Saudí. Unos dos millones de euros brutos. Un millón neto por su temporada. Ahora en el Sevilla le harán una oferta que no subirá mucho de esos emolumentos porque la economía del club y el plan de reestructuración de la plantilla pasa necesariamente por reducir casi a la mitad el coste del plantel. ¿Aceptará Sergio Ramos?

Es difícil que lo haga después de haber rendido con regularidad en el Sevilla y teniendo más ofertas de fuera porque su cartel no ha caído. Ya no es el futbolista que quedó libre del Real Madrid. Pero sigue teniendo una alta cotización.

En este contexto es curioso que Pilar Rubio reconociera que no tiene ni idea de dónde vivirá el año que viene tras reconocer que está muy a gusto en Sevilla. En la promoción de su línea de moda de baño se le preguntó por ello. "¿Estados Unidos? ¡Ostras! Pues la primera noticia que tengo. A mí me gustaría saber dónde voy el año que viene. A lo mejor no tengo que irme muy lejos, no lo sé, pero no tengo ni idea. O te vas a Estados Unidos, o te quedas cerca y te vas a países árabes o te quedas por Europa. Esas son las opciones que hay en el fútbol, más o menos. Creo que organizándose uno puede llegar a cualquier sitio. Lo más importante para mí es que mi familia esté junta, que esté unida, y segundo, mi trabajo", dijo la esposa de Sergio Ramos

Además habló de cómo se organiza desde que vive en Sevilla y de cómo hace constantes viajes a Madrid o Barcelona. No quiere perder mucho de vista las dos grandes capitales y eso se lo permite seguir en Sevilla. Pero no se sabe nada aún... "Antes vivíamos en París, por ejemplo. Al final yo me voy trasladando según sea necesario. Los momentos de trenes y aviones los utilizo para estar tranquila y estudiar lo siguiente, porque cuando llego a casa es estar con los niños, disfrutar de ellos, jugar y hacer sus deberes".