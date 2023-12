Pintadas con amenazas contra Pepe Castro, Del Nido Carrasco y Carolina Alés

Feísimas pintadas, con contenido violento y execrable como "empieza la guerra" o un punto de mira sobre el nombre de Carolina, han aparecido en Sevilla en la madrugada de este sábado contra José Castro, José María del Nido Carrasco y Carolina Alés.

Tras la eliminación de la Champions, con la difícil posibilidad de ser tercero para ir a la Europa League, los ánimos se han caldeado definitivamente. Y si Carolina Alés ya fue amenazada tras el Sevilla-PSV, de nuevo se ve en el punto de mira de los violentos, junto a su socio en Sevillistas de Nervión, Castro, y el vicepresidente primero, que está cerca de ser el próximo presidente del Sevilla.

En vísperas de la Junta General de Accionistas del lunes, el Juzgado de lo Mercantil número 2 desestimó las medidas cautelares que pidió José María del Nido, con una fundamentación jurídica que dejó un poco en entredicho las peticiones del ex presidente, más dirigidas a la próxima junta que a la que impugnó y sobre la que solicitó la caución, y esto no ha sentado bien a algunos partidarios extremistas de éste, que ven cómo no podrá acceder a la presidencia del Sevilla ahora. Precisamente Del Nido habló de que seguirá "en la batalla" hasta recuperar "la posición que nos corresponde" este viernes.

En la calle Beatriz de Suabia, sobre la fachada de la inmobiliaria Aruncy.com, que es propiedad de Castro, han aparecido pintadas de "fuera okupas", "Pepe Castro game over (partida terminada)", o "fuera Carrasco del Sevilla F.C.". Quizá lo más grave sea la amenaza de que "empieza la guerra" junto con el punto de mira sobre el nombre de Carolina.

Estas pintadas confirma el tono de altísima tensión y de léxico hasta belicista que tendrá la asamblea de accionistas de este lunes, aunque Castro seguirá impidiendo votar contra el consejo actual a Del Nido, por lo que todo seguirá igual y se producirá el relevo en la presidencia, ya después de la junta, de la parte de Sevillistas de Nervión a la de Del Nido según el pacto de gobernabilidad de 2019 que rompió Del Nido padre, pero en la persona de Del Nido hijo. Un absurdo galimatías, una paradoja de difícil comprensión, cuando ahora le tocaba precisamente al padre ser presidente del Sevilla.