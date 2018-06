Planificación masticada y dura de digerir

“Piano, piano y con seguridad”. Y también con “convicción”. La planificación del Sevilla va demasiado lenta para lo que requieren muchos aficionados ansiosos por conocer novedades, entradas, salidas. Pero Joaquín Caparrós ofreció poco alimento para esa curiosidad una vez que el estío ha comparecido en plenitud. Ha pasado ya el solsticio y entre tanta luz solar hay poca luz de fichajes. Tras ser la estrella de la clausura del V Máster de Periodismo Deportivo de la Universidad de Sevilla, el director de fútbol nervionense ofreció poca información. “Tenemos mucho avanzado, casi masticado, pero nos falta esa última llamada del máximo dirigente, que está en el Mundial o en ese tipo de situaciones”, dijo.

“Están apalabradas muchas cosas, no es un año fácil, y no es un tópico, por el Mundial"

Para el aficionado es difícil de digerir esa pausa. Surgen dudas. “La planificación va bien, están apalabradas muchas cosas, no es un año fácil, y no es un tópico, por el Mundial. La mayoría de equipos se están dirigiendo a futbolistas del Mundial. Hay cosas muy avanzadas, y estamos satisfechos de lo que tenemos avanzado”.

Así, masticando mucho cada respuesta, Caparrós se permitió alguna licencia. Por ejemplo, al ser preguntado por los 80 millones que le pidió el Chelsea al Sevilla por Batshuayi: “Para el Sevilla no hay ningún futbolista descartable. Es un club muy grande, los futbolistas quieren venir, y no hay ninguno descartado”. ¿Y Kalinic? “De muchas cosas que habéis publicado, sí es cierto que hemos estado en contacto”, terminó reconociendo a los periodistas que cubrieron el acto.

Más explícito fue al ser cuestionado por cómo de avanzado está el fichaje definitivo de Roque Mesa: “Está bastante cercano y faltan los últimos detalles. Está más o menos arreglado”. Asimismo, no hay que ser un iniciado en los códigos de Caparrós para entender su respuesta sobre Sergio Rico. “No he hablado con él últimamente, sí cuando llegué, tuve una conversación que se queda para nosotros, una conversación que me trasladó él. Vamos a ver, vamos a ver...”, dijo insinuando que no será sencillo buscar una salida satisfactoria para todas las partes, ni siquiera dar un giro radical a la portería.

El mercado está parado... pero Lenglet está con pies y medio en el Barcelona. Es una sensación tan generalizada, incluso de puertas adentro del Sevilla, que sorprendió un poco la respuesta de Caparrós. No puede decir otra cosa en público. “Vosotros sabéis más que nosotros, porque no ha llegado nadie por la información que tengo. Siempre hay una llamada directa de presidente a presidente, y esa llamada, hasta hoy, hasta este Máster de Periodismo Deportivo, no ha llegado, por lo tanto es futbolista hoy por hoy del Sevilla Fútbol Club”. En semana y media se sabrá, pues el francés tiene el 1 de julio como fecha de caducidad.

"La plantilla es competitiva, habrá incorporaciones, pero no tantas como la gente cree"

Sí negó Caparrós que el Sevilla no esté dinamizando fichajes en espera de una gran venta, la de Lenglet o la de otros pilares. “No han llegado ofertas por nadie”, dijo en referencia a Banega y N’Zonzi. “El Sevilla no tiene que estar pendiente de una gran venta, tiene músculo suficiente”. ¿Y habrá muchas incorporaciones? “Tenemos una plantilla competitiva, que ha estado en Champions. Vamos a hacer incorporaciones, pero no tantas como la gente puede creer”. Masticada... y difícil de digerir.