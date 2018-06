Acuerdo para que Roque Mesa sea el primero

El Sevilla tiene muy avanzado el que será el primer fichaje de la temporada 18-19, si bien se puede decir que no es una cara nueva, ya que, aunque poco, ha vestido la camiseta del club nervionense desde su llegada como cedido en el mercado de invierno hasta el final de la pasada campaña. Todo está ya acordado para que Roque Mesa continúe en la disciplina del Sevilla. Hay acuerdo prácticamente cerrado con el jugador, está todo pactado con el Swansea, el club propietario de sus derechos, mientras que Pablo Machín, el nuevo entrenador sevillista que aunque está apurando sus vacaciones está en permanente contacto con la tercera planta del Sánchez-Pizjuán, ha aprobado la operación, ya que entiende que el canario es un jugador que puede ayudarle mucho en el concepto de juego que tiene para el Sevilla. No obstante, quedan algunos detalles para que se pueda dar oficialmente por cerrada la operación. Algunos, la mayoría, meramente burocráticos, y otros que aún deben negociarse, pero en el Sevilla tienen la sensación de que, salvo sorpresa, el jugador no se va a escapar porque, entre otras cosas, ha puesto mucho de su parte para continuar en un club y una ciudad que le han impresionado.

El Sevilla afrontará la opción de compra con la venta de Pizarro para cuadrar el ejercicio 17-18 sin costes extras

El Sevilla y el Swansea pactaron cuando acordaron la cesión de Roque Mesa unas cantidades para la opción de compra, algo que el club nervionense va a hacer frente fundamentalmente con el dinero recibido por la venta de Guido Pizarro al Tigres. Con ese trasvase de partidas presupuestarias el club lograría cerrar el ejercicio 17-18 sin extras en la cuenta de gastos. El resto de fichajes entrarían en el próximo.La cuantía de la opción de compra cerrada entre Sevilla y Swansea, como además se encargó de desvelar públicamente el presidente de Las Palmas, fue de 7 millones de euros, pero esta cifra podía rebajarse al haber descendido el club galés a la Premiership. En cualquier caso, puede decirse que el acuerdo es un hecho y el Sevilla sólo está a la espera de resolver algunos detalles, uno de ellos que el director ejecutivo del Swansea se encuentra en Rusia en el Mundial y es la persona que debe dar el OK definitivo y firmar los documentos. Con 29 años, Roque Mesa, que ya pudo ser sevillista hace dos veranos y que se acabó marchando al Swansea por 12,5 millones, levantó una gran expectación en Nervión con su llegada como cedido el pasado mes de enero, pero Vincenzo Montella apenas contó con él más allá de un partido en el que fue titular en Eibar, duelo de mal recuerdo para el Sevilla con una goleada histórica en contra (5-1). Sólo al final con la llegada de Caparrós el centrocampista canario recuperó algo la alegría, siendo clave en la consecución final del objetivo de entrar en la Europa League con su participación en partidos importantes formando una efectiva pareja de medios centro junto a Steven N’Zonzi.